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Приговор экс-схиигумену Сергию вступил в силу - РИА Новости, 21.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220321/prigovor-1779267754.html
Приговор экс-схиигумену Сергию вступил в силу
Приговор экс-схиигумену Сергию вступил в силу - РИА Новости, 21.03.2022
Приговор экс-схиигумену Сергию вступил в силу
Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:11
2022-03-21T14:11
религия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), передает корреспондент РИА Новости."Приговор Измайловского районного суда в отношении Романова Николая... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.В конце ноября Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.Пока шло заседание, вокруг здания Мосгорсуда группа людей организовала "крестный ход" с чтением молитв об освобождении Сергия. Экс-схиигумен по видеосвязи поблагодарил собравшихся и попросил узнать имя судьи и "помолиться за ее здоровье и всех присутствующих".Защита, прося об оправдании Романова, заявляла о вырванных из контекста фразах, смонтированном видеоролике, отмечала, что "прошло уже два года и… никто не покончил жизнь самоубийством". Кроме того, по мнению адвоката, Романова судят за слова, которые "много лет назад написали святые отцы". Сам бывший схиигумен поведал, что в прокуратуре "не ведают, что творят".Как сообщает СК РФ, уголовное дело было возбуждено из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Кроме того, он разместил в интернете свое выступление "с признаками склонения к самоубийству", осознавая, что призывы могут быть "восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".Перед Новым годом Басманный суд Москвы арестовал Сергия по второму делу - об экстремизме. Защита считала, что это было сделано для того, чтобы он оставался в СИЗО, тогда как в колонии мог бы заниматься каким-то делом.
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html
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россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
14:11 21.03.2022
 
Приговор экс-схиигумену Сергию вступил в силу

Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-схиигумену Сергию

© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) на заседании в Басманном суде Москвы
© Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор Измайловского районного суда в отношении Романова Николая... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
В конце ноября Измайловский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего схиигумена Сергия за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести.
Пока шло заседание, вокруг здания Мосгорсуда группа людей организовала "крестный ход" с чтением молитв об освобождении Сергия. Экс-схиигумен по видеосвязи поблагодарил собравшихся и попросил узнать имя судьи и "помолиться за ее здоровье и всех присутствующих".
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
30 ноября 2021, 18:01Религия
"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
Защита, прося об оправдании Романова, заявляла о вырванных из контекста фразах, смонтированном видеоролике, отмечала, что "прошло уже два года и… никто не покончил жизнь самоубийством". Кроме того, по мнению адвоката, Романова судят за слова, которые "много лет назад написали святые отцы". Сам бывший схиигумен поведал, что в прокуратуре "не ведают, что творят".
Как сообщает СК РФ, уголовное дело было возбуждено из-за того, что Романов, будучи отлучен от церкви, отказался уходить из монастыря и закрылся со сторонниками на его территории, не пуская в том числе представителей Екатеринбургской епархии РПЦ.
Самоуправство выразилось в том, что он "воспрепятствовал проведению религиозных обрядов" и помешал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря.
Кроме того, заявило следствие, Романов публично призывал к суициду "не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре". Кроме того, он разместил в интернете свое выступление "с признаками склонения к самоубийству", осознавая, что призывы могут быть "восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".
Перед Новым годом Басманный суд Москвы арестовал Сергия по второму делу - об экстремизме. Защита считала, что это было сделано для того, чтобы он оставался в СИЗО, тогда как в колонии мог бы заниматься каким-то делом.
Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейНовый Блок - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Пустая обитель: из Среднеуральского монастыря выселили жителейСиловики освободили Среднеуральский монастырь от жителей. Согласно решению суда, проживание людей на этой территории запрещено.
 
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