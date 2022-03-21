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Украинскому врачу грозит до шести лет за призывы к насилию над пленными - РИА Новости, 21.03.2022
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Украинскому врачу грозит до шести лет за призывы к насилию над пленными
Украинскому врачу грозит до шести лет за призывы к насилию над пленными - РИА Новости, 21.03.2022
Украинскому врачу грозит до шести лет за призывы к насилию над пленными
Украинскому врачу, призвавшему к насилию в отношении российских солдат, может грозить до 6 лет колонии, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:38
2022-03-21T13:38
владимир путин
александр бастрыкин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинскому врачу, призвавшему к насилию в отношении российских солдат, может грозить до 6 лет колонии, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат Дмитрий Краснов.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к жестокому насилию против пленных российских военных. По данным следствия, руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат, "такое указание он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных"."Высказывания этого украинского врача подпадают под пункт 2 статьи 282 УК РФ. Кроме того, данные призывы к насилию были совершены с помощью СМИ. И наказание здесь будет от трёх до шести лет. Я думаю, материалы будут собраны, люди допрошены, и когда операция закончится, то, скорее всего, если этот человек, который призывал к насилию в отношении наших военных, не сбежит за рубеж, будет основание и возможность привлечь его к уголовной ответственности по данному преступлению", - сказал Краснов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, александр бастрыкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:38 21.03.2022
 
Украинскому врачу грозит до шести лет за призывы к насилию над пленными

Украинский врач Друзенко может получить до шести лет за призывы к насилию над пленными

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Украинскому врачу, призвавшему к насилию в отношении российских солдат, может грозить до 6 лет колонии, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам адвокат Дмитрий Краснов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против украинского врача, призвавшего к жестокому насилию против пленных российских военных. По данным следствия, руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию против пленных российских солдат, "такое указание он дал врачам мобильных госпиталей". Речь, по данным СМИ, идет о приказе "кастрировать раненых российских пленных".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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На украинского врача, призвавшего кастрировать пленных россиян, завели дело
"Высказывания этого украинского врача подпадают под пункт 2 статьи 282 УК РФ. Кроме того, данные призывы к насилию были совершены с помощью СМИ. И наказание здесь будет от трёх до шести лет. Я думаю, материалы будут собраны, люди допрошены, и когда операция закончится, то, скорее всего, если этот человек, который призывал к насилию в отношении наших военных, не сбежит за рубеж, будет основание и возможность привлечь его к уголовной ответственности по данному преступлению", - сказал Краснов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Владимир ПутинАлександр БастрыкинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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