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В России повысят порог беспошлинной покупки в зарубежных онлайн-магазинах - РИА Новости, 21.03.2022
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В России повысят порог беспошлинной покупки в зарубежных онлайн-магазинах
В России повысят порог беспошлинной покупки в зарубежных онлайн-магазинах - РИА Новости, 21.03.2022
В России повысят порог беспошлинной покупки в зарубежных онлайн-магазинах
Порог для беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах увеличат до тысячи евро, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:51
2022-03-21T15:51
экономика
россия
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Порог для беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах увеличат до тысячи евро, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Требования к весу посылки останутся прежние — не больше 31 кг. Такое решение одобрено советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года", — добавил глава кабмина.Он пояснил, что такую меру предложила Россия, она будет действовать на всей территории ЕАЭС.Сегодня пошлиной не облагаются покупки стоимостью до 200 евро. При превышении этого порога необходимо заплатить пошлину в 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
14:51 21.03.2022 (обновлено: 15:51 21.03.2022)
 
В России повысят порог беспошлинной покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Премьер Мишустин: порог беспошлинной покупки в онлайн-магазинах составит 1000 евро

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Порог для беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах увеличат до тысячи евро, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Требования к весу посылки останутся прежние — не больше 31 кг. Такое решение одобрено советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года", — добавил глава кабмина.
Он пояснил, что такую меру предложила Россия, она будет действовать на всей территории ЕАЭС.
Сегодня пошлиной не облагаются покупки стоимостью до 200 евро. При превышении этого порога необходимо заплатить пошлину в 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм.
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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