https://ria.ru/20220321/poruchenie-1779335309.html
Путин поручил разработать проекты для системы реагирования на инфекции
Путин поручил разработать проекты для системы реагирования на инфекции - РИА Новости, 21.03.2022
Путин поручил разработать проекты для системы реагирования на инфекции
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:13
2022-03-21T19:13
2022-03-21T23:36
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, говорится в перечне поручений главы государства.Список составлен по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля."Правительству Российской Федерации <…> разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания", — говорится на сайте Кремля.Также в документе обозначена необходимость обеспечения плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий.Внимание нужно обратить на необходимость формирования механизмов непрерывной поддержки важнейших инновационных проектов, а также создания условий для опережающей профессиональной подготовки научных и инженерных кадров в интересах развития новых секторов экономики.Путин также поручил кабмину в приоритетном порядке начиная с 2022 года предусматривать выделение финансов на реализацию проектов.
https://ria.ru/20220316/tseny-1778504565.html
https://ria.ru/20220317/porucheniya-1778722577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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владимир путин, россия, общество
19:13 21.03.2022 (обновлено: 23:36 21.03.2022)
Путин поручил разработать проекты для системы реагирования на инфекции
Путин поручил разработать проекты для создания системы реагирования на инфекции
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, говорится в перечне поручений
главы государства.
Список составлен по итогам заседания Совета по науке и образованию, которое прошло 8 февраля.
"Правительству Российской Федерации
<…> разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания", — говорится на сайте Кремля.
Также в документе обозначена необходимость обеспечения плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий.
Внимание нужно обратить на необходимость формирования механизмов непрерывной поддержки важнейших инновационных проектов, а также создания условий для опережающей профессиональной подготовки научных и инженерных кадров в интересах развития новых секторов экономики.
Путин также поручил кабмину в приоритетном порядке начиная с 2022 года предусматривать выделение финансов на реализацию проектов.