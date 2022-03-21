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Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену - РИА Новости, 21.03.2022
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Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену - РИА Новости, 21.03.2022
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену
Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:51
2022-03-21T13:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным СК, 15 марта между супругами произошла ссора. Женщина ушла ночевать в придомовое помещение, чтобы не продолжать конфликт. Ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал стрелять из карабина в деревянную стену строения, зная, что за этой стеной находится диван, на котором спит его жена. Женщина не пострадала лишь из-за того, что пули, насквозь пробив стену, прошли выше того места, где она лежала. Всего подозреваемый выстрелил 10 раз, его остановил отец.В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ)."По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика мордовия
13:51 21.03.2022
 
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену

Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке застрелить спящую супругу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным СК, 15 марта между супругами произошла ссора. Женщина ушла ночевать в придомовое помещение, чтобы не продолжать конфликт. Ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал стрелять из карабина в деревянную стену строения, зная, что за этой стеной находится диван, на котором спит его жена. Женщина не пострадала лишь из-за того, что пули, насквозь пробив стену, прошли выше того места, где она лежала. Всего подозреваемый выстрелил 10 раз, его остановил отец.
В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ).
"По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 18:52
На Алтае в погребе нашли расчлененное тело женщины
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Мордовия
 
 
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