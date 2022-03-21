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Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену - РИА Новости, 21.03.2022
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену
Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:51
2022-03-21T13:51
2022-03-21T13:51
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным СК, 15 марта между супругами произошла ссора. Женщина ушла ночевать в придомовое помещение, чтобы не продолжать конфликт. Ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал стрелять из карабина в деревянную стену строения, зная, что за этой стеной находится диван, на котором спит его жена. Женщина не пострадала лишь из-за того, что пули, насквозь пробив стену, прошли выше того места, где она лежала. Всего подозреваемый выстрелил 10 раз, его остановил отец.В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ)."По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20220218/altay-1773650456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика мордовия
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену
Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке застрелить спящую супругу