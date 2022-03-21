https://ria.ru/20220321/pokushenie-1779262956.html

Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену

Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену - РИА Новости, 21.03.2022

Жителя Мордовии арестовали по подозрению в попытке убить спящую жену

Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:51

2022-03-21T13:51

2022-03-21T13:51

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Житель Мордовии, подозреваемый в покушении на убийство жены, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным СК, 15 марта между супругами произошла ссора. Женщина ушла ночевать в придомовое помещение, чтобы не продолжать конфликт. Ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения стал стрелять из карабина в деревянную стену строения, зная, что за этой стеной находится диван, на котором спит его жена. Женщина не пострадала лишь из-за того, что пули, насквозь пробив стену, прошли выше того места, где она лежала. Всего подозреваемый выстрелил 10 раз, его остановил отец.В отношении 44-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство (статья 105 УК РФ)."По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20220218/altay-1773650456.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика мордовия