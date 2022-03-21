https://ria.ru/20220321/pogrebenie-1779270730.html

В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле

В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле - РИА Новости, 21.03.2022

В Госдуму внесли законопроект о похоронном деле

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект "О похоронном деле в Российской Федерации", который полностью заменит действующий с 1996 года... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:45

россия

сергей пахомов

госдума рф

общество

единая россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект "О похоронном деле в Российской Федерации", который полностью заменит действующий с 1996 года закона "О погребении и похоронном деле", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.На сегодняшний день в сфере частных ритуальных услуг существуют проблемы с качеством оказания услуг, ценами, доступностью услуг для социально-незащищенных категорий населения, проблема содержания кладбищ, отсутствия квалифицированных кадров и устаревшее материально-техническое оснащение похоронных организаций, сообщили в комитете. Кроме того, есть проблемы с незаконной передачей данных об умерших, проблемы с местами захоронений, проблема теневого бизнеса и низкого уровня инвестиций в отрасль из-за этого, уточнили там же."Сегодня эта (похоронная) отрасль у многих ассоциируется с "серым" и даже "черным" бизнесом. Наша задача сделать её максимально прозрачной и понятной для всех. При подготовке новых правил мы обязательно должны обеспечить защиту прав граждан, потерявших близких. Базовый бесплатный пакет услуг, предоставляемых государством, должен быть достаточным. Создание прозрачной, понятной и доступной единой ценовой политики также в нашем приоритете", - сообщил агентству Пахомов.Также, по его словам, должны быть созданы единые требования к специализированным службам, сформирован ясный понятийный аппарат для функционирования отрасли и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса, единый механизм входа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг."Недобросовестным ритуальным организациям мы должны противопоставить четкое распределение полномочий между регионами и муниципалитетами, а бизнесу дать понятные правила работы", - подчеркнул Пахомов.Также он уточнил, не все им озвученное отражено в тексте данного законопроекта, но с этим документом можно продолжить работу."Пока законопроект - это видение авторов. Позиция нашего комитета и тем более позиция Государственной Думы будут сформированы в процессе работы над документом и обязательно будут содержать ответы на обозначенные выше вопросы. Не вижу смысла сегодня косметически править действующий уже 25 лет закон, надо концептуально реформировать эту отрасль, ставя её на общефедеральную правовую основу. В этом я авторов текста законопроекта поддерживаю. Будем работать над этим законопроектом", - заключил Пахомов.

https://realty.ria.ru/20220221/pokhorony-1774083731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/agenstva-1771655893.html

https://ria.ru/20211217/sk-1764284913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей пахомов, госдума рф, общество, единая россия