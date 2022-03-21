https://ria.ru/20220321/podmoskove-1779269486.html

Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году

Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 21.03.2022

Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году

Свыше 60 новых общественных пространств появятся в Московской области в 2022 году за счет благоустройства территории, рассказал министр благоустройства... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

2022-03-21T14:32

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

михаил хайкин

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Свыше 60 новых общественных пространств появятся в Московской области в 2022 году за счет благоустройства территории, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Объекты появятся в рамках президентской программы "Формирование комфортной городской среды"."Появится 15 пешеходных зон, фактически появится 9 парков, 19 скверов, 7 набережных и 14 функциональных зон в парках", - сказал Хайкин.Он также добавил, что в перечень работ войдет благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР в Краснознаменске, где будет оборудован парк.

https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, михаил хайкин