https://ria.ru/20220321/podmoskove-1779269486.html
Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году
Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 21.03.2022
Более 60 общественных пространств появится в Подмосковье в 2022 году
Свыше 60 новых общественных пространств появятся в Московской области в 2022 году за счет благоустройства территории, рассказал министр благоустройства... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
2022-03-21T14:32
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
михаил хайкин
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Свыше 60 новых общественных пространств появятся в Московской области в 2022 году за счет благоустройства территории, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Объекты появятся в рамках президентской программы "Формирование комфортной городской среды"."Появится 15 пешеходных зон, фактически появится 9 парков, 19 скверов, 7 набережных и 14 функциональных зон в парках", - сказал Хайкин.Он также добавил, что в перечень работ войдет благоустройство территории бывшего детского сада КГБ СССР в Краснознаменске, где будет оборудован парк.
https://ria.ru/20220318/podmoskove-1778806594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, михаил хайкин