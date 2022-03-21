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Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за плакат на балконе - РИА Новости, 21.03.2022
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Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за плакат на балконе
Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за плакат на балконе - РИА Новости, 21.03.2022
Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за плакат на балконе
Суд в Туле оштрафовал на 48 тысяч рублей местную жительницу, которая вывесила на своем балконе плакат с надписью, дискредитирующей действия военнослужащих РФ,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:52
2022-03-21T14:52
происшествия
россия
тульская область
донбасс
украина
вооруженные силы рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Суд в Туле оштрафовал на 48 тысяч рублей местную жительницу, которая вывесила на своем балконе плакат с надписью, дискредитирующей действия военнослужащих РФ, сообщает УМВД по региону."В дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Туле поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома по проспекту Ленина областного центра висит плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооружённых сил Российской Федерации. В ходе проведённых мероприятий полицейскими было установлено, что плакат на своём балконе вывесила 26-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.Женщина была доставлена в дежурную часть полиции, где в отношении неё составлен административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности"."Решением Центрального районного суда города Тулы нарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 48 тысяч рублей", - информирует полиция.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области, плакат размером 70х100 сантиметров был вывешен на балконе пятого этажа. Суд счел, что публичная демонстрация плаката прохожим "подрывала доверие к проведению… специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР". Отмечается, что в суде женщина полностью признала вину.
https://ria.ru/20220316/sud-1778507416.html
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происшествия, россия, тульская область, донбасс, украина, вооруженные силы рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:52 21.03.2022
 
Жительницу Тулы оштрафовали на 48 тысяч рублей за плакат на балконе

Суд в Туле оштрафовал местную жительницу на 48 тысяч рублей за плакат на балконе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Суд в Туле оштрафовал на 48 тысяч рублей местную жительницу, которая вывесила на своем балконе плакат с надписью, дискредитирующей действия военнослужащих РФ, сообщает УМВД по региону.
"В дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Туле поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома по проспекту Ленина областного центра висит плакат с надписью, дискредитирующей использование Вооружённых сил Российской Федерации. В ходе проведённых мероприятий полицейскими было установлено, что плакат на своём балконе вывесила 26-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.
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Женщина была доставлена в дежурную часть полиции, где в отношении неё составлен административный материал по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".
"Решением Центрального районного суда города Тулы нарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 48 тысяч рублей", - информирует полиция.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области, плакат размером 70х100 сантиметров был вывешен на балконе пятого этажа. Суд счел, что публичная демонстрация плаката прохожим "подрывала доверие к проведению… специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР". Отмечается, что в суде женщина полностью признала вину.
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