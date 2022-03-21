12:29 21.03.2022 (обновлено: 13:42 21.03.2022)
В Кремле заявили о недостаточной динамике переговоров с Украиной
Пресс-секретарь Песков: динамика переговоров с Украиной не такая, какой требует ситуация
© Посольство РФ в Белоруссии
Российско-украинские переговоры
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Кремле не удовлетворены динамикой российско-украинских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны. <...> Российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, на каком этапе находится процесс.
Кроме того, Песков призвал всех, кто может влиять на украинскую сторону, использовать эту возможность, чтобы "сделать Киев более сговорчивым, более конструктивным".
Говоря о возможности личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что до этого "нужно провести и согласовать результаты переговоров". Он пояснил, что пока нет никаких договоренностей, которые могли бы зафиксировать главы государств.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи.
Как заявлял глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО и находятся "на полпути" по вопросу демилитаризации страны. Комментируя тему денацификации, Мединский указывал, что представители Киева настаивают на отсутствии нацистских образований. Он также отмечал, что народ Донбасса должен сам решать вопрос об управлении территориями, на которых проживает.
По словам руководителя делегации, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.