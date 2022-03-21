https://ria.ru/20220321/pensionery-1779309088.html

Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей

Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей - РИА Новости, 21.03.2022

Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей

Власти Тюменской области планируют оказать материальную помощь неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, инициативу рассмотрит на ближайшем РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:01

2022-03-21T17:01

2022-03-21T17:01

тюменская область

тюменская областная дума

общество

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать материальную помощь неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, инициативу рассмотрит на ближайшем заседании Тюменская облдума, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Что касается пенсионеров, мы приняли решение поддержать их в эту трудную минуту и выплатить по 2000 рублей каждому неработающему пенсионеру и людям с хроническими заболеваниями. Это практически 300 тысяч жителей Тюменской области", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что считает важным такую меру поддержки населения в ситуации, когда идёт повышение цен и на продовольствие, и на непродовольственные товары, и больше всего от этого страдают семьи с детьми и пенсионеры. Он напомнил, что для поддержки семей с детьми президентом принято решение о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 16 лет, и уже в мае первые выплаты за апрель придут в семьи.Законопроект о внесении изменений в бюджет области внесен на рассмотрение Тюменской областной думы. Предлагаемые изменения позволят правительству региона оперативно принимать решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20211216/reyting-1764137135.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская областная дума, общество, тюменская область, александр моор