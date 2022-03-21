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Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей
Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей - РИА Новости, 21.03.2022
Неработающие пенсионеры в Тюменской области получат по 2 тысячи рублей
Власти Тюменской области планируют оказать материальную помощь неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, инициативу рассмотрит на ближайшем РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:01
2022-03-21T17:01
2022-03-21T17:01
тюменская область
тюменская областная дума
общество
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать материальную помощь неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, инициативу рассмотрит на ближайшем заседании Тюменская облдума, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Что касается пенсионеров, мы приняли решение поддержать их в эту трудную минуту и выплатить по 2000 рублей каждому неработающему пенсионеру и людям с хроническими заболеваниями. Это практически 300 тысяч жителей Тюменской области", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что считает важным такую меру поддержки населения в ситуации, когда идёт повышение цен и на продовольствие, и на непродовольственные товары, и больше всего от этого страдают семьи с детьми и пенсионеры. Он напомнил, что для поддержки семей с детьми президентом принято решение о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 16 лет, и уже в мае первые выплаты за апрель придут в семьи.Законопроект о внесении изменений в бюджет области внесен на рассмотрение Тюменской областной думы. Предлагаемые изменения позволят правительству региона оперативно принимать решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20211216/reyting-1764137135.html
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская областная дума, общество, тюменская область, александр моор
ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области планируют оказать материальную помощь неработающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, инициативу рассмотрит на ближайшем заседании Тюменская облдума, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Что касается пенсионеров, мы приняли решение поддержать их в эту трудную минуту и выплатить по 2000 рублей каждому неработающему пенсионеру и людям с хроническими заболеваниями. Это практически 300 тысяч жителей Тюменской области", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что считает важным такую меру поддержки населения в ситуации, когда идёт повышение цен и на продовольствие, и на непродовольственные товары, и больше всего от этого страдают семьи с детьми и пенсионеры. Он напомнил, что для поддержки семей с детьми президентом принято решение о ежемесячных выплатах на детей от 8 до 16 лет, и уже в мае первые выплаты за апрель придут в семьи.
Законопроект о внесении изменений в бюджет области внесен на рассмотрение Тюменской областной думы
. Предлагаемые изменения позволят правительству региона оперативно принимать решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики, подчеркнул губернатор.