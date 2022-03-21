https://ria.ru/20220321/pamyatnik-1779284273.html

МИД Греции осудил осквернение памятника советским воинам в Афинах

МИД Греции осудил осквернение памятника советским воинам в Афинах - РИА Новости, 21.03.2022

МИД Греции осудил осквернение памятника советским воинам в Афинах

МИД Греции осудил осквернение в Афинах памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:18

2022-03-21T15:18

2022-03-21T15:18

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АФИНЫ, 21 мар - РИА Новости. МИД Греции осудил осквернение в Афинах памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции.В субботу кто-то желтой краской написал на памятнике "Азов" (нацистский батальон на Украине, против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) и нарисовал символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и потребовало от властей Греции найти и наказать виновных."Осуждаем осквернение памятника, посвященного памяти трех советских воинов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупационными войсками летом 1944 года", - говорится в сообщении МИД Греции."Греция, страна, пострадавшая от нацистской оккупации, проявляет особую чуткость в защите памяти жертв нацизма и осуждает любое использование символов того темного периода истории", - заявил МИД.Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским воинам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой в греческих партизанских отрядах. Они были расстреляны немцами в 1944 году.

https://ria.ru/20220320/miting-1779145907.html

https://ria.ru/20220226/latviya-1775255815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, афины, греция, мид греции‎