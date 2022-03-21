https://ria.ru/20220321/onlayn-konferentsiya-1779257055.html

Пройдут онлайн-конференции "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR"

Пройдут онлайн-конференции "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR" - РИА Новости, 21.03.2022

Пройдут онлайн-конференции "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR"

27-28 апреля, в рамках работы Gr-клуба GR BUSINESS UNION и при поддержке GRT Consulting пройдет серия онлайн-конференций "Комплаенс и антикоррупционная оговорка РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:21

2022-03-21T13:21

2022-03-21T13:21

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779253507_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b2dcdb663ee0ea2ff56557217711dd52.png

МОСКВА, 21 мар - Gr-клуб "GR Business Uninon". 27-28 апреля, в рамках работы Gr-клуба GR BUSINESS UNION и при поддержке GRT Consulting пройдет серия онлайн-конференций "Комплаенс и антикоррупционная оговорка в GR". (+16)Дата и время проведения: 27-28 апреля, 11:00-14:00 (онлайн мероприятие).Подробнее по ссылке.Приглашаем Вас обсудить и разобраться в вопросах выявления и управления рисками при работе с gr-проектами на отечественном и международном рынках. На конференциях комплаенс-, gr-лидеры и эксперты в этических областях менеджмента крупных компаний раскроют ключевые аспекты комплаенс-рисков при организации работы GR-функции в компании.Среди спикеров конференций заявлены: заместитель директора департамента по работе с государственными органами, BIOCAD, Юлия Юрьева (тема выступления: "Выход из "конфликта интересов" при взаимоотношениях gr-ка и должностных лиц государственных органов"); руководитель направления международного права и комплаенса, ГК "Фаберлик", Денис Примаков (выступит с докладом: "Санкционный Комплаенс. Выявление и управление рисками на международном поле"); президент, Национальная Ассоциация Комплаенс, Владимир Балакин (расскажет, как минимизировать возникновение административных и регулятивных рисков при взаимодействии с государственными контролирующими органами); координатор направления Political Integrity, Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл - Россия", Светлана Тельнова (покажет, как идентификацировать комплаенс-риски в деятельности gr–подразделения); начальник управления развития информационных систем и методологии взаимодействия с регуляторами, "АИМ Холдинг", Аркадий Лисин; региональный комплаенс бизнес партнёр, Softline, Борис Прищепа; старший юрист, ПАО "Сибур", Сергей Пименов (в рамках дискуссии обсудят вопросы пересечения комплаенс и риск-менеджмент в работе gr-менеджера). С остальными спикерами и подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте.Мероприятия будут интересны топ-менеджменту частных и государственных организаций, специалистам в сфере связей с органами государственной власти, юристам, специалистам по корпоративному управлению, ⠀директорам подразделений внутреннего контроля и аудита, комплаенс-менеджерам и специалистам по безопасности.По всем вопросам обращайтесь: Анастасия Попонина, руководитель проекта, +7 (977) 942-17-01, Email.Gr-клуб "GR Business Union" - независимая площадка, на которой эксперты могут вести открытый, честный и профессиональный диалог.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы