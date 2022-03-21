https://ria.ru/20220321/nenavist-1779238252.html

В Кремле заявили о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому

В Кремле заявили о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому - РИА Новости, 21.03.2022

В Кремле заявили о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому

Мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:07

2022-03-21T12:07

2022-03-21T12:11

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане - русские по происхождению или языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни. Поэтому конечно, складывающиеся беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений", - сказал Песков.Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ущемление прав русских по признаку национальности наблюдается по всему миру, масштабы русофобии настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия