Рейтинг@Mail.ru
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/neftyanka-1779260532.html
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:38
2022-03-21T14:17
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_27ec760198ec837d256d38fef4388915.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтекомпаний, по его словам, нет."Налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля. Сейчас мы находимся в середине пути. ... Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть - ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", - сказал Новак."Ни Минфин, ни нефтяные компании, которые я собирал в конце прошлой недели, не выражают желания возвращаться к старой схеме", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771736272_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_c3046d5645e283738b4142685738afaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, александр новак
13:38 21.03.2022 (обновлено: 14:17 21.03.2022)
 
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке

Вице-премьер Новак поручил проанализировать вопрос налогового маневра в нефтянке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтекомпаний, по его словам, нет.
"Налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля. Сейчас мы находимся в середине пути. ... Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть - ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", - сказал Новак.
"Ни Минфин, ни нефтяные компании, которые я собирал в конце прошлой недели, не выражают желания возвращаться к старой схеме", - добавил вице-премьер.
Нефтяной танкер в порту Рас-эль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
Арабские нефтяники готовы уничтожить США
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала