https://ria.ru/20220321/neftyanka-1779260532.html

Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке

Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022

Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:38

2022-03-21T13:38

2022-03-21T14:17

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

александр новак

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтекомпаний, по его словам, нет."Налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля. Сейчас мы находимся в середине пути. ... Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть - ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", - сказал Новак."Ни Минфин, ни нефтяные компании, которые я собирал в конце прошлой недели, не выражают желания возвращаться к старой схеме", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, александр новак