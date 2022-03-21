https://ria.ru/20220321/neftyanka-1779260532.html
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке - РИА Новости, 21.03.2022
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:38
2022-03-21T13:38
2022-03-21T14:17
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
александр новак
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтекомпаний, по его словам, нет."Налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля. Сейчас мы находимся в середине пути. ... Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть - ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", - сказал Новак."Ни Минфин, ни нефтяные компании, которые я собирал в конце прошлой недели, не выражают желания возвращаться к старой схеме", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, александр новак
13:38 21.03.2022 (обновлено: 14:17 21.03.2022)
Правительство проанализирует вопрос налогового маневра в нефтянке
Вице-премьер Новак поручил проанализировать вопрос налогового маневра в нефтянке
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать вопрос об отмене или приостановке налогового маневра в нефтянке, но желания возвращаться к старой схеме налогообложения ни у Минфина, ни у нефтекомпаний, по его словам, нет.
"Налоговый маневр был принят: в течение 6 лет по 5% снижать с 30% до нуля. Сейчас мы находимся в середине пути. ... Если есть в этом необходимость, я уже дал поручение проанализировать текущую ситуацию, все плюсы и минусы, надо ли нам менять или остановиться на текущих уровнях экспортной пошлины (на нефть - ред.). К этому нужно подойти очень взвешенно, потому что могут быть и потери бюджета", - сказал Новак.
"Ни Минфин
, ни нефтяные компании, которые я собирал в конце прошлой недели, не выражают желания возвращаться к старой схеме", - добавил вице-премьер.