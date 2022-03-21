https://ria.ru/20220321/neft-1779308383.html

Цены на нефть усилили рост до 5%

Цены на нефть усилили рост до 5% - РИА Новости, 21.03.2022

Цены на нефть усилили рост до 5%

Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:54

2022-03-21T16:54

2022-03-21T16:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

цены на нефть

wti (нефть)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)