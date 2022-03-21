https://ria.ru/20220321/neft-1779308383.html
Цены на нефть усилили рост до 5%
Цены на нефть усилили рост до 5% - РИА Новости, 21.03.2022
Цены на нефть усилили рост до 5%
Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:54
2022-03-21T16:54
2022-03-21T16:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
Цены на нефть усилили рост до 5%
Цена на нефть марки Brent подскакивала до 113,7 доллара за баррель, WTI — до 108,31