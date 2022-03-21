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Цены на нефть усилили рост до 5% - РИА Новости, 21.03.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цены на нефть усилили рост до 5%
Цены на нефть усилили рост до 5% - РИА Новости, 21.03.2022
Цены на нефть усилили рост до 5%
Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:54
2022-03-21T16:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть)
16:54 21.03.2022
 
Цены на нефть усилили рост до 5%

Цена на нефть марки Brent подскакивала до 113,7 доллара за баррель, WTI — до 108,31

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличили темпы роста до 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,35%, до 113,7 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 5,06%, до 108,31 доллара. Днем нефть дорожала примерно на 3%.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефтьWTI (нефть)
 
 
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