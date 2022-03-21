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СК возбудил дела в отношении украинских врача и телеведущей - РИА Новости, 21.03.2022
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СК возбудил дела в отношении украинских врача и телеведущей
СК возбудил дела в отношении украинских врача и телеведущей - РИА Новости, 21.03.2022
СК возбудил дела в отношении украинских врача и телеведущей
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских врача и телеведущей, призывавших к насилию над российскими военными, сообщается в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:43
2022-03-21T20:48
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских врача и телеведущей, призывавших к насилию над российскими военными, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Мосейчук в эфире призывала к насилию в отношении российских летчиков и их близких, "высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ekstremizm-1779287224.html
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
20:43 21.03.2022 (обновлено: 20:48 21.03.2022)
 
СК возбудил дела в отношении украинских врача и телеведущей

СК возбудил дела против врача и телеведущей с Украины за призыв к насилию над пленными

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских врача и телеведущей, призывавших к насилию над российскими военными, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", лицом с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Мосейчук в эфире призывала к насилию в отношении российских летчиков и их близких, "высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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