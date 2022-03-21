https://ria.ru/20220321/napadenie-1779191232.html

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ

По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:49

2022-03-21T02:49

2022-03-21T02:49

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.Боевики в воскресенье напали на военное подразделение в восточной части страны.Другой собеседник агентства заявил, что военные были частью "группы патрулирования и обеспечения безопасности". Им, по его словам, удалось нейтрализовать нескольких "джихадистов".

https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770344643.html

буркина-фасо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, буркина-фасо