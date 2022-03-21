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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ
По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:49
2022-03-21T02:49
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.Боевики в воскресенье напали на военное подразделение в восточной части страны.Другой собеседник агентства заявил, что военные были частью "группы патрулирования и обеспечения безопасности". Им, по его словам, удалось нейтрализовать нескольких "джихадистов".
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в мире, буркина-фасо
02:49 21.03.2022
 
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ

AFP: в Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных

© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Силы безопасности Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.
Боевики в воскресенье напали на военное подразделение в восточной части страны.
"Данные все еще предварительные - 12 павших солдат", - заявил агентству источник.
Другой собеседник агентства заявил, что военные были частью "группы патрулирования и обеспечения безопасности". Им, по его словам, удалось нейтрализовать нескольких "джихадистов".
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