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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ
По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:49
2022-03-21T02:49
2022-03-21T02:49
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. По меньшей мере 12 военнослужащих западноафриканской страны Буркина-Фасо погибли в результате нападения, предположительно, исламистов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в службах безопасности.Боевики в воскресенье напали на военное подразделение в восточной части страны.Другой собеседник агентства заявил, что военные были частью "группы патрулирования и обеспечения безопасности". Им, по его словам, удалось нейтрализовать нескольких "джихадистов".
https://ria.ru/20220131/burkina-faso-1770344643.html
буркина-фасо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных, сообщили СМИ
AFP: в Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 12 военных