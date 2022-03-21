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В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/nakazanie-1779352473.html
В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание
В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание - РИА Новости, 21.03.2022
В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание
Неонацисты, творившие массовые злодеяния в Мариуполе, будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил на брифинге в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:46
2022-03-21T21:46
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
мариуполь
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неонацисты, творившие массовые злодеяния в Мариуполе, будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Уже 62 тысяча 51 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - сказал Мизинцев.
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россия
мариуполь
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россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:46 21.03.2022
 
В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание

Минобороны: неонацисты понесут заслуженное наказание за свои злодеяния в Мариуполе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неонацисты, творившие массовые злодеяния в Мариуполе, будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Уже 62 тысяча 51 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - сказал Мизинцев.
Боец Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 21:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Неонацисты удерживают более 4,5 миллиона украинцев в качестве "живого щита"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМариупольВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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