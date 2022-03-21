https://ria.ru/20220321/nakazanie-1779352473.html

В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание

В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание - РИА Новости, 21.03.2022

В Минобороны уверены, что неонацисты понесут заслуженное наказание

Неонацисты, творившие массовые злодеяния в Мариуполе, будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил на брифинге в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:46

2022-03-21T21:46

2022-03-21T21:46

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ситуация в днр и лнр

мариуполь

вооруженные силы украины

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неонацисты, творившие массовые злодеяния в Мариуполе, будут найдены и понесут заслуженное наказание, заявил на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Уже 62 тысяча 51 человек спасенных жителей Мариуполя, оказавшись в России в полной безопасности, открыто рассказывают о всех творимых националистами массовых бесчинствах и преступлениях, которые тщательно фиксируются. Все они будут детально расследованы, виновные найдены и безусловно понесут заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220321/neonatsisty-1779351975.html

россия

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)