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ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/naemniki-1779220382.html
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области - РИА Новости, 21.03.2022
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
Российские военные минувшей ночью ликвидировали на Украине более 80 иностранных наемников и националистов, сообщил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:44
2022-03-21T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью ликвидировали на Украине более 80 иностранных наемников и националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", — уточнил генерал-майор.Также обстрелян склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.Всего за ночь поражены 44 военных объекта, включая четыре командных пункта, шесть комплексов "Бук М-1", четыре склада вооружения. Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.По словам Конашенкова, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779202978.html
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Утренний брифинг Минобороны: о новых взятых рубежах и ударам по командному пункту под Киевом
РФ под Киевом взяли под контроль заглубленный командный пункт, 61 украинский военный сдался в плен, больше половины – старшие офицеры, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "В населенном пункте Николаевка в пригороде Киева российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры вооруженных сил Украины", - сказал генерал.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
10:44 21.03.2022 (обновлено: 13:36 21.03.2022)
 
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области

ВС России уничтожили более 80 наемников и националистов в Ровенской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью ликвидировали на Украине более 80 иностранных наемников и националистов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области", — уточнил генерал-майор.
Также обстрелян склад боеприпасов и штаб механизированной бригады у населенного пункта Селец.
Всего за ночь поражены 44 военных объекта, включая четыре командных пункта, шесть комплексов "Бук М-1", четыре склада вооружения. Кроме того, российская ПВО сбила в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотника.
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
"Главное оружие Украины". На что делает ставку Киев
По словам Конашенкова, с начала спецоперации уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военные ведут специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Она началась через три дня после того, как Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.
Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление ведут войска республик Донбасса, есть потери со всех сторон конфликта. Кроме того, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за месяц с начала эскалации погибли 902 мирных жителя.
Трофейная бронетехника и оружие в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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