Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле
Чернышенко: планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Драфты федеральных проектов по развитию микроэлектроники будут представлены на рассмотрение и утверждение правительства РФ в апреле, ключевой целью в этой отрасли является выход на национальный проект, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Он и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности. На сессии рабочие группы представили доклады по пяти направлениям отрасли - финансы, наука и кадры, строительство, материалы и оборудование, нормативно-правовое регулирование.
"Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федпроектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в правительство. Ключевая цель - выйти на национальный проект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он уточнил, что при реализации федпроектов устанавливаются конкретные целевые показатели - сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они должны быть построены или выпущены. При этом правительство будет избегать проприетарного программного обеспечения.
"Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков. Мы не исключаем создания государственного репозитория таких разработок", - сообщил вице-премьер.
Борисов в свою очередь отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. "Могу сказать уже сейчас, что, несмотря на жесточайшие санкции, в том числе запрет на поставку в Россию полупроводников с фабрик Тайваня, у отрасли хороший потенциал для роста. И я буду выступать за беспрецедентные меры государственной поддержки отечественной радио- и микроэлектроники как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном горизонте стратегического планирования", - сказал он.
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