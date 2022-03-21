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Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле - РИА Новости, 21.03.2022
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Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле
Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле - РИА Новости, 21.03.2022
Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле
Драфты федеральных проектов по развитию микроэлектроники будут представлены на рассмотрение и утверждение правительства РФ в апреле, ключевой целью в этой... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:14
2022-03-21T10:14
экономика
юрий борисов (вице-премьер)
россия
тайвань
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Драфты федеральных проектов по развитию микроэлектроники будут представлены на рассмотрение и утверждение правительства РФ в апреле, ключевой целью в этой отрасли является выход на национальный проект, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Он и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности. На сессии рабочие группы представили доклады по пяти направлениям отрасли - финансы, наука и кадры, строительство, материалы и оборудование, нормативно-правовое регулирование."Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федпроектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в правительство. Ключевая цель - выйти на национальный проект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он уточнил, что при реализации федпроектов устанавливаются конкретные целевые показатели - сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они должны быть построены или выпущены. При этом правительство будет избегать проприетарного программного обеспечения."Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков. Мы не исключаем создания государственного репозитория таких разработок", - сообщил вице-премьер.Борисов в свою очередь отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. "Могу сказать уже сейчас, что, несмотря на жесточайшие санкции, в том числе запрет на поставку в Россию полупроводников с фабрик Тайваня, у отрасли хороший потенциал для роста. И я буду выступать за беспрецедентные меры государственной поддержки отечественной радио- и микроэлектроники как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном горизонте стратегического планирования", - сказал он.
https://ria.ru/20220303/rogozin-1776382358.html
https://ria.ru/20210429/elektronika-1730587225.html
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экономика, юрий борисов (вице-премьер), россия, тайвань, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
10:14 21.03.2022
 
Планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле

Чернышенко: планы федеральных проектов по развитию микроэлектроники представят в апреле

© РИА Новости / Владимир АстапковичРазобранный смартфон
Разобранный смартфон - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Драфты федеральных проектов по развитию микроэлектроники будут представлены на рассмотрение и утверждение правительства РФ в апреле, ключевой целью в этой отрасли является выход на национальный проект, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Он и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности. На сессии рабочие группы представили доклады по пяти направлениям отрасли - финансы, наука и кадры, строительство, материалы и оборудование, нормативно-правовое регулирование.
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"Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федпроектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в правительство. Ключевая цель - выйти на национальный проект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает", - заявил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он уточнил, что при реализации федпроектов устанавливаются конкретные целевые показатели - сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они должны быть построены или выпущены. При этом правительство будет избегать проприетарного программного обеспечения.
"Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков. Мы не исключаем создания государственного репозитория таких разработок", - сообщил вице-премьер.
Борисов в свою очередь отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе. "Могу сказать уже сейчас, что, несмотря на жесточайшие санкции, в том числе запрет на поставку в Россию полупроводников с фабрик Тайваня, у отрасли хороший потенциал для роста. И я буду выступать за беспрецедентные меры государственной поддержки отечественной радио- и микроэлектроники как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном горизонте стратегического планирования", - сказал он.
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ЭкономикаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияТайваньМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологии
 
 
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