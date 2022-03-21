https://ria.ru/20220321/meditsina-1779247350.html
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков
Пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе, это укрепляет кадровый потенциал, заявил министр... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:38
общество
здоровье - общество
единая россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе, это укрепляет кадровый потенциал, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В октябре Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места."Мы обращались к медицинским работникам, я лично просил, когда появилась вакцина, когда минимизировались риски для персонала, вернуться на свои места, это очень позитивная нота, которая позволяет нам сегодня кадровый потенциал укрепить", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
https://ria.ru/20220316/revaktsinatsiya-1778385886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, единая россия, михаил мурашко
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков
Министр здравоохранения Мурашко рассказал, что пожилые медики возвращаются к работе