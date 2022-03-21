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Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков - РИА Новости, 21.03.2022
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Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков
Пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе, это укрепляет кадровый потенциал, заявил министр... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:38
2022-03-21T12:38
общество
здоровье - общество
единая россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе, это укрепляет кадровый потенциал, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В октябре Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места."Мы обращались к медицинским работникам, я лично просил, когда появилась вакцина, когда минимизировались риски для персонала, вернуться на свои места, это очень позитивная нота, которая позволяет нам сегодня кадровый потенциал укрепить", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
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общество, здоровье - общество, единая россия, михаил мурашко
12:38 21.03.2022
 
Мурашко рассказал о возвращении к работе пожилых медиков

Министр здравоохранения Мурашко рассказал, что пожилые медики возвращаются к работе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пожилые медики, которые уходили с работы из-за рисков, связанных с коронавирусом, возвращаются к работе, это укрепляет кадровый потенциал, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В октябре Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места.
"Мы обращались к медицинским работникам, я лично просил, когда появилась вакцина, когда минимизировались риски для персонала, вернуться на свои места, это очень позитивная нота, которая позволяет нам сегодня кадровый потенциал укрепить", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от COVID-19 в марте и апреле
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияМихаил Мурашко
 
 
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