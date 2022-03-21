17:23 21.03.2022 (обновлено: 17:28 21.03.2022)
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир"
Мединский заявил, что отказался от карты Visa и переходит на платежную систему "Мир"
Помощник президента Владимир Мединский
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что отказался от карт Visa и переходит на платежную систему "Мир".
"Говорят, Visa "забанила" пользователей из России? А я "забаню" Visa. Перехожу на карточку Zа "Мир", - написал Мединский в Telegram-канале.
На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией Swift. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Белорусский "Сбер Банк" сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard с 19 марта ограничат работу с ним, но на работу карт внутри республики решение не повлияет, за исключением оплаты покупок в интернет-магазинах.
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