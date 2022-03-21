Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/medinskiy-1779315053.html
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир"
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир" - РИА Новости, 21.03.2022
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир"
Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что отказался от карт Visa и переходит на платежную РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:23
2022-03-21T17:28
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
владимир мединский
общество
visa, inc.
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018986_0:0:1717:967_1920x0_80_0_0_aa581fa43cc886a7b3c5dda73fa9184a.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что отказался от карт Visa и переходит на платежную систему "Мир"."Говорят, Visa "забанила" пользователей из России? А я "забаню" Visa. Перехожу на карточку Zа "Мир", - написал Мединский в Telegram-канале.На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией Swift. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Белорусский "Сбер Банк" сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard с 19 марта ограничат работу с ним, но на работу карт внутри республики решение не повлияет, за исключением оплаты покупок в интернет-магазинах.
https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018986_0:0:1717:1289_1920x0_80_0_0_5035f7f9f6b2a49ff2d67b76a83efe16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, центральный банк рф (цб рф), владимир мединский, общество, visa, inc., карта "мир"
17:23 21.03.2022 (обновлено: 17:28 21.03.2022)
 
Мединский заявил, что переходит на платежную систему "Мир"

Мединский заявил, что отказался от карты Visa и переходит на платежную систему "Мир"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Помощник президента Владимир Мединский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что отказался от карт Visa и переходит на платежную систему "Мир".
"Говорят, Visa "забанила" пользователей из России? А я "забаню" Visa. Перехожу на карточку Zа "Мир", - написал Мединский в Telegram-канале.
На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине ряд российских и белорусских банков были отключены от системы обмена финансовой информацией Swift. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Белорусский "Сбер Банк" сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard с 19 марта ограничат работу с ним, но на работу карт внутри республики решение не повлияет, за исключением оплаты покупок в интернет-магазинах.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 01:15
Россиянам объяснили, на что заменить карты Visa и Mastercard
 
РоссияУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир МединскийОбществоVisa, Inc.Карта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала