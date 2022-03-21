https://ria.ru/20220321/matpomosch-1779257746.html

Подмосковье выделит еще по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военных

Подмосковье выделит еще по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военных - РИА Новости, 21.03.2022

Подмосковье выделит еще по 3 млн рублей семьям погибших на Украине военных

Власти Московской области планируют дополнительно выделить по 3 миллиона рублей в качестве помощи семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:24

2022-03-21T13:24

2022-03-21T13:24

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Власти Московской области планируют дополнительно выделить по 3 миллиона рублей в качестве помощи семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Военнослужащие, раненные при проведении операции, получат страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности - ежемесячную денежную компенсацию. Президент отметил, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/izvineniya-1777837398.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вооруженные силы рф, московская областная дума, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии