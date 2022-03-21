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Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779204024.html
Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи
Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.03.2022
Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи
Более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:01
2022-03-21T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
михаил кузнецов (экс-губернатор)
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ)."Волонтеры объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области при поддержке Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России первыми доставили жителям Мариуполя более 150 тонн гуманитарной помощи, включая свыше 1,7 тысяч продуктовых наборов",- говорится в сообщении.По данным пресс-службы, наборы гуманитарной помощи были очень востребованы. Было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, предметов первой необходимости, детского питания и бытовой химии, свыше 1500 продуктовых наборов и более 200 наборов специально для детей."Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт собрали гуманитарную помощь и привезли ее сюда для того, чтобы обеспечить людей самым необходимым. Хочется, чтобы люди получили хотя бы каплю того, что им нужно. Поможем всем, кому сможем, и обязательно вернемся еще", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/kherson-1779091624.html
россия
донецкая народная республика
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михаил кузнецов (экс-губернатор), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, общероссийский народный фронт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
09:01 21.03.2022
 
Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи

Волонтеры объединенного штаба #МыВместе доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя
Гуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Волонтеры объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области при поддержке Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России первыми доставили жителям Мариуполя более 150 тонн гуманитарной помощи, включая свыше 1,7 тысяч продуктовых наборов",- говорится в сообщении.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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По данным пресс-службы, наборы гуманитарной помощи были очень востребованы. Было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, предметов первой необходимости, детского питания и бытовой химии, свыше 1500 продуктовых наборов и более 200 наборов специально для детей.
"Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт собрали гуманитарную помощь и привезли ее сюда для того, чтобы обеспечить людей самым необходимым. Хочется, чтобы люди получили хотя бы каплю того, что им нужно. Поможем всем, кому сможем, и обязательно вернемся еще", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 05:05
Российские военные доставили более 75 тонн гуманитарной помощи в Херсон
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФОбщероссийский народный фронтМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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