Российские волонтеры доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи
Волонтеры объединенного штаба #МыВместе доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя
Гуманитарная помощь, доставленная из России для жителей Мариуполя
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 150 тонн гуманитарной помощи доставили в Мариуполь волонтеры объединенного штаба #МыВместе, рассказали в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
"Волонтеры объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области при поддержке Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России первыми доставили жителям Мариуполя более 150 тонн гуманитарной помощи, включая свыше 1,7 тысяч продуктовых наборов",- говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наборы гуманитарной помощи были очень востребованы. Было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи: продуктов питания, предметов первой необходимости, детского питания и бытовой химии, свыше 1500 продуктовых наборов и более 200 наборов специально для детей.
"Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Народный фронт собрали гуманитарную помощь и привезли ее сюда для того, чтобы обеспечить людей самым необходимым. Хочется, чтобы люди получили хотя бы каплю того, что им нужно. Поможем всем, кому сможем, и обязательно вернемся еще", - сказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.