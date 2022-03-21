Рейтинг@Mail.ru
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля" - РИА Новости, 21.03.2022
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля",... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:48
2022-03-21T19:48
культура
новости культуры
ленфильм
кино и сериалы
музеи
выставки
олег даль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779331713_0:23:852:502_1920x0_80_0_0_0b8fbb3356c9d857ea6b1d7b35bf6aa8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля", инцидент произошел в эти выходные, об этом сообщается на странице студии в "Вконтакте". "Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля?" — спрашивают в посте.На киностудии надеются, что экспонат вернется и просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении. "Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии… Полиция ведет расследован, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779331713_0:25:852:664_1920x0_80_0_0_ee9013daba17ae070256f28f13a361f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ленфильм, кино и сериалы, музеи, выставки, олег даль
19:48 21.03.2022
 
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"

Нетрезвый посетитель на "Ленфильме" украл цилиндр из "Приключений принца Флоризеля"

© Фото : @lenfilmnews/TelegramЭкспонаты Культурно-выставочного центра "Ленфильм"
Экспонаты Культурно-выставочного центра Ленфильм - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : @lenfilmnews/Telegram
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля", инцидент произошел в эти выходные, об этом сообщается на странице студии в "Вконтакте".
"Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля?" — спрашивают в посте.
На киностудии надеются, что экспонат вернется и просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении.
"Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии… Полиция ведет расследован, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие", — говорится в публикации.
Картина Анны Лепорской Три фигуры в Ельцин-центре - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:31Культура
Охранник объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине Лепорской
 
КультураНовости культурыЛенфильмКино и сериалыМузеиВыставкиОлег Даль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала