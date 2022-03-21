https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"

На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля" - РИА Новости, 21.03.2022

На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"

Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля",... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:48

2022-03-21T19:48

2022-03-21T19:48

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля", инцидент произошел в эти выходные, об этом сообщается на странице студии в "Вконтакте". "Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля?" — спрашивают в посте.На киностудии надеются, что экспонат вернется и просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении. "Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии… Полиция ведет расследован, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ленфильм, кино и сериалы, музеи, выставки, олег даль