https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля" - РИА Новости, 21.03.2022
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля",... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:48
2022-03-21T19:48
2022-03-21T19:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля", инцидент произошел в эти выходные, об этом сообщается на странице студии в "Вконтакте". "Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля?" — спрашивают в посте.На киностудии надеются, что экспонат вернется и просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении. "Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии… Полиция ведет расследован, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20220211/leporskaya-1772265079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ленфильм, кино и сериалы, музеи, выставки, олег даль
На "Ленфильме" украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
Нетрезвый посетитель на "Ленфильме" украл цилиндр из "Приключений принца Флоризеля"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии "Ленфильм" разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты "Приключения принца Флоризеля", инцидент произошел в эти выходные, об этом сообщается на странице студии в "Вконтакте".
"Вандализм, воровство или случайность? Зачем гражданину потребовался цилиндр Даля?" — спрашивают в посте.
На киностудии надеются, что экспонат вернется и просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении.
"Мы будем признательны за любую информацию или возвращение реликвии… Полиция ведет расследован, мы надеемся на благополучный исход, а также на здравомыслие и благоразумие", — говорится в публикации.