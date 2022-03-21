Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии

"У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: "Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?". Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна", – сказала Лера.