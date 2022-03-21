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Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии - РИА Новости, 21.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220321/kudryavtseva-1779276236.html
Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии
Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии - РИА Новости, 21.03.2022
Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии
Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:58
2022-03-21T14:58
шоубиз
знаменитости
лера кудрявцева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия.В студии программы "Звезды сошлись" она отметила, что лежала в клинике неврозов.Ранее Кудрявцева признавалась, что у нее проблемы с позвоночником. Из-за этого она долго не может носить обувь на каблуках.
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знаменитости, лера кудрявцева, шоу-бизнес
14:58 21.03.2022
 
Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии

Лера Кудрявцева призналась в депрессии и лечении в клинике неврозов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия.

"У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: "Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?". Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна", – сказала Лера.

В студии программы "Звезды сошлись" она отметила, что лежала в клинике неврозов.

"Мне было плевать на собственную жизнь, на все. Я пролежала полтора месяца в клинике неврозов. Могу сказать: при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на суп, на одежду, ты ничего не хочешь вообще", – добавила звезда.

Ранее Кудрявцева признавалась, что у нее проблемы с позвоночником. Из-за этого она долго не может носить обувь на каблуках.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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