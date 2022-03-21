Лера Кудрявцева призналась в клинической депрессии
Лера Кудрявцева призналась в депрессии и лечении в клинике неврозов
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лера Кудрявцева призналась, что у нее была диагностирована клиническая депрессия.
"У меня была клиническая депрессия. Я утром просыпаюсь и понимаю, что не хочу жить. И вот у меня окно. Я думаю: "Если я сейчас в это окно, я что-то почувствую?". Я поняла, что нет. Меня на тот момент не интересовали ни дети, ни родители. А с виду я была спокойна", – сказала Лера.
В студии программы "Звезды сошлись" она отметила, что лежала в клинике неврозов.
"Мне было плевать на собственную жизнь, на все. Я пролежала полтора месяца в клинике неврозов. Могу сказать: при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на суп, на одежду, ты ничего не хочешь вообще", – добавила звезда.
Ранее Кудрявцева признавалась, что у нее проблемы с позвоночником. Из-за этого она долго не может носить обувь на каблуках.