https://ria.ru/20220321/krushenie-1779251768.html
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили - РИА Новости, 21.03.2022
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:02
2022-03-21T13:02
2022-03-21T13:02
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
china eastern airlines
boeing 737
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_0:195:2304:1491_1920x0_80_0_0_d57231410bbbdeb9fb42ffe05c44d436.jpg
ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая."В настоящий момент лесной пожар, вызванный крушением пассажирского самолета, потушен", - говорится в сообщении телевидения.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало.Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines и сообщило, что на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа.
https://ria.ru/20220321/kitay-1779234541.html
гуанси-чжуанский автономный район
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_26:0:2074:1536_1920x0_80_0_0_95336fa5eb3662fe0273f0c72385b96e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, china eastern airlines, boeing 737, россия
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили
Лесной пожар на месте крушения Boeing 737 компании China Eastern Airlines в Китае потушили