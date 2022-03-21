https://ria.ru/20220321/krushenie-1779251768.html

Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили

Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили - РИА Новости, 21.03.2022

Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили

Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:02

2022-03-21T13:02

2022-03-21T13:02

в мире

гуанси-чжуанский автономный район

китай

china eastern airlines

boeing 737

россия

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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая."В настоящий момент лесной пожар, вызванный крушением пассажирского самолета, потушен", - говорится в сообщении телевидения.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало.Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines и сообщило, что на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа.

https://ria.ru/20220321/kitay-1779234541.html

гуанси-чжуанский автономный район

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, china eastern airlines, boeing 737, россия