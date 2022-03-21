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Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили - РИА Новости, 21.03.2022
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Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили - РИА Новости, 21.03.2022
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:02
2022-03-21T13:02
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
china eastern airlines
boeing 737
россия
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая."В настоящий момент лесной пожар, вызванный крушением пассажирского самолета, потушен", - говорится в сообщении телевидения.Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало.Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines и сообщило, что на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа.
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гуанси-чжуанский автономный район
китай
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в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, china eastern airlines, boeing 737, россия
13:02 21.03.2022
 
Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 в Китае потушили

Лесной пожар на месте крушения Boeing 737 компании China Eastern Airlines в Китае потушили

CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com / Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com /
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
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ПЕКИН, 21 мар - РИА Новости. Лесной пожар на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая потушен, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В настоящий момент лесной пожар, вызванный крушением пассажирского самолета, потушен", - говорится в сообщении телевидения.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар. В генконсульстве РФ РИА Новости заявили, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока не поступало.
Управление гражданской авиации КНР подтвердило крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines и сообщило, что на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:49
Власти Китая направили на место крушения самолета рабочую группу
 
В миреГуанси-Чжуанский автономный районКитайChina Eastern AirlinesBoeing 737Россия
 
 
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