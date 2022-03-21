https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае

Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае - РИА Новости, 21.03.2022

Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае

Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:31

2022-03-21T11:31

2022-03-21T11:32

в мире

гуанси-чжуанский автономный район

китай

boeing 737

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая.На одном из видео, снятом очевидцем с большого расстояния, на предполагаемом месте падения воздушного судна заметно большое скопление дыма. Судя по записи, инцидент произошел в холмистой местности. На другом видео показаны обломки лайнера.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 133 человека.Информации о погибших и раненых пока нет, идут поисково-спасательные работы. На месте происшествия начался лесной пожар.

https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html

гуанси-чжуанский автономный район

китай

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, boeing 737