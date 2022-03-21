Рейтинг@Mail.ru
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:31
2022-03-21T11:32
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
boeing 737
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_0:195:2304:1491_1920x0_80_0_0_d57231410bbbdeb9fb42ffe05c44d436.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая.На одном из видео, снятом очевидцем с большого расстояния, на предполагаемом месте падения воздушного судна заметно большое скопление дыма. Судя по записи, инцидент произошел в холмистой местности. На другом видео показаны обломки лайнера.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 133 человека.Информации о погибших и раненых пока нет, идут поисково-спасательные работы. На месте происшествия начался лесной пожар.
https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html
гуанси-чжуанский автономный район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779225628_26:0:2074:1536_1920x0_80_0_0_95336fa5eb3662fe0273f0c72385b96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, boeing 737
11:31 21.03.2022 (обновлено: 11:32 21.03.2022)
 
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае

Опубликованы первые кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая

CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com / Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Aeroprints.com /
Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая.
На одном из видео, снятом очевидцем с большого расстояния, на предполагаемом месте падения воздушного судна заметно большое скопление дыма. Судя по записи, инцидент произошел в холмистой местности. На другом видео показаны обломки лайнера.
По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 133 человека.
Информации о погибших и раненых пока нет, идут поисково-спасательные работы. На месте происшествия начался лесной пожар.
Грозовые облака над Индийским океаном - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:48
Самолет с 12 пассажирами упал в районе Индийского океана
 
В миреГуанси-Чжуанский автономный районКитайBoeing 737
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала