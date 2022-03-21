https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае - РИА Новости, 21.03.2022
Кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:31
2022-03-21T11:31
2022-03-21T11:32
в мире
гуанси-чжуанский автономный район
китай
boeing 737
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 компании China Eastern на юге Китая.На одном из видео, снятом очевидцем с большого расстояния, на предполагаемом месте падения воздушного судна заметно большое скопление дыма. Судя по записи, инцидент произошел в холмистой местности. На другом видео показаны обломки лайнера.По информации национального телевидения КНР, самолет разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе. На борту находились 133 человека.Информации о погибших и раненых пока нет, идут поисково-спасательные работы. На месте происшествия начался лесной пожар.
https://ria.ru/20220226/okean-1775303160.html
гуанси-чжуанский автономный район
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуанси-чжуанский автономный район, китай, boeing 737
11:31 21.03.2022 (обновлено: 11:32 21.03.2022)
Появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Китае
Опубликованы первые кадры с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 на юге Китая