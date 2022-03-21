https://ria.ru/20220321/kredity-1779306411.html
Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП
Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП - РИА Новости, 21.03.2022
Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП
За первую неделю реализации совместной с ЦБ РФ антикризисной программы стимулирования кредитования Корпорация МСП (КМСП) одобрила заявки на поручительства по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:46
2022-03-21T16:46
2022-03-21T16:46
корпорация мсп
россия
кредиты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За первую неделю реализации совместной с ЦБ РФ антикризисной программы стимулирования кредитования Корпорация МСП (КМСП) одобрила заявки на поручительства по 250 кредитам малому и среднему бизнесу на общую сумму около 7 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Уже работает совместная программа ЦБ и Корпорации МСП. За прошлую неделю одобрено 250 кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. Это и торговля, и обрабатывающая промышленность, и общепит с туризмом", – приводятся на сайте Минэка слова министра.Как сообщили в Корпорации МСП, целью программы является экстренная помощь предприятиям."У этой программы небольшой лимит — 60 миллиардов рублей, и срок действия — до конца марта. Помимо нее, бизнесу доступны новые кредитные программы "Инвестиционная" с лимитом 335 миллиардов рублей и "Оборотная" (340 миллиардов рублей). Они предусматривают предоставление заемных средств по ставкам до 13,5% — для средних предприятий и до 15% — для малого и микробизнеса. По этим программам мы дополнительно даем поручительства и гарантии, беря на себя возможные риски предпринимателей перед банками", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Исаевич добавил, что Корпорация МСП ведет мониторинг ситуации с тем, чтобы у бизнеса не было трудностей на любом этапе взаимодействия с банком и получения кредита."Если сложности все-таки возникают — неправомерные отказы, избыточные требования или иные — наш "Сервис 360°" для обратной связи с предпринимателями работает в режиме 24/7. Мы разбираемся с каждым поступающим вопросом", - сказал Исаевич.Для поддержки МСП запущены три программы стимулирования кредитования бизнеса. Это "ПСК Антикризисная", реализуемая Корпорацией МСП вместе с ЦБ РФ, а также программы "ПСК Инвестиционная" и "ПСК "Оборотная".
https://ria.ru/20220316/bank-1778424895.html
https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778297050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия, кредиты
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За первую неделю реализации совместной с ЦБ РФ антикризисной программы стимулирования кредитования Корпорация МСП (КМСП) одобрила заявки на поручительства по 250 кредитам малому и среднему бизнесу на общую сумму около 7 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Уже работает совместная программа ЦБ и Корпорации МСП
. За прошлую неделю одобрено 250 кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. Это и торговля, и обрабатывающая промышленность, и общепит с туризмом", – приводятся на сайте Минэка слова министра.
Как сообщили в Корпорации МСП, целью программы является экстренная помощь предприятиям.
"У этой программы небольшой лимит — 60 миллиардов рублей, и срок действия — до конца марта. Помимо нее, бизнесу доступны новые кредитные программы "Инвестиционная" с лимитом 335 миллиардов рублей и "Оборотная" (340 миллиардов рублей). Они предусматривают предоставление заемных средств по ставкам до 13,5% — для средних предприятий и до 15% — для малого и микробизнеса. По этим программам мы дополнительно даем поручительства и гарантии, беря на себя возможные риски предпринимателей перед банками", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Исаевич добавил, что Корпорация МСП ведет мониторинг ситуации с тем, чтобы у бизнеса не было трудностей на любом этапе взаимодействия с банком и получения кредита.
"Если сложности все-таки возникают — неправомерные отказы, избыточные требования или иные — наш "Сервис 360°" для обратной связи с предпринимателями работает в режиме 24/7. Мы разбираемся с каждым поступающим вопросом", - сказал Исаевич.
Для поддержки МСП запущены три программы стимулирования кредитования бизнеса. Это "ПСК Антикризисная", реализуемая Корпорацией МСП вместе с ЦБ РФ, а также программы "ПСК Инвестиционная" и "ПСК "Оборотная".