https://ria.ru/20220321/kredity-1779306411.html

Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП

Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП - РИА Новости, 21.03.2022

Банки за неделю одобрили МСБ кредиты на 7 млрд рублей под гарантии КМСП

За первую неделю реализации совместной с ЦБ РФ антикризисной программы стимулирования кредитования Корпорация МСП (КМСП) одобрила заявки на поручительства по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:46

2022-03-21T16:46

2022-03-21T16:46

корпорация мсп

россия

кредиты

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За первую неделю реализации совместной с ЦБ РФ антикризисной программы стимулирования кредитования Корпорация МСП (КМСП) одобрила заявки на поручительства по 250 кредитам малому и среднему бизнесу на общую сумму около 7 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."Уже работает совместная программа ЦБ и Корпорации МСП. За прошлую неделю одобрено 250 кредитов на более чем 7 миллиардов рублей. Это и торговля, и обрабатывающая промышленность, и общепит с туризмом", – приводятся на сайте Минэка слова министра.Как сообщили в Корпорации МСП, целью программы является экстренная помощь предприятиям."У этой программы небольшой лимит — 60 миллиардов рублей, и срок действия — до конца марта. Помимо нее, бизнесу доступны новые кредитные программы "Инвестиционная" с лимитом 335 миллиардов рублей и "Оборотная" (340 миллиардов рублей). Они предусматривают предоставление заемных средств по ставкам до 13,5% — для средних предприятий и до 15% — для малого и микробизнеса. По этим программам мы дополнительно даем поручительства и гарантии, беря на себя возможные риски предпринимателей перед банками", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Исаевич добавил, что Корпорация МСП ведет мониторинг ситуации с тем, чтобы у бизнеса не было трудностей на любом этапе взаимодействия с банком и получения кредита."Если сложности все-таки возникают — неправомерные отказы, избыточные требования или иные — наш "Сервис 360°" для обратной связи с предпринимателями работает в режиме 24/7. Мы разбираемся с каждым поступающим вопросом", - сказал Исаевич.Для поддержки МСП запущены три программы стимулирования кредитования бизнеса. Это "ПСК Антикризисная", реализуемая Корпорацией МСП вместе с ЦБ РФ, а также программы "ПСК Инвестиционная" и "ПСК "Оборотная".

https://ria.ru/20220316/bank-1778424895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, россия, кредиты