Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220321/koronavirus-1779229539.html
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19
Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:29
2022-03-21T12:29
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
михаил мурашко
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания - в приоритете для поддерживающей терапии", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, единая россия
11:29 21.03.2022 (обновлено: 12:29 21.03.2022)
 
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19

Глава Минздрава Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания - в приоритете для поддерживающей терапии", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 02:00Сказано в эфире
Врач назвал опасные осложнения, к которым приводит "омикрон"
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМихаил МурашкоЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала