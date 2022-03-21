https://ria.ru/20220321/koronavirus-1779229539.html

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022

Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:29

2022-03-21T11:29

2022-03-21T12:29

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

михаил мурашко

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания - в приоритете для поддерживающей терапии", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, единая россия