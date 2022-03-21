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Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19
Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:29
2022-03-21T11:29
2022-03-21T12:29
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск осложнений при коронавирусной инфекции повышается практически на 60%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%, поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания - в приоритете для поддерживающей терапии", - сказал Мурашко на ВКС общественных приемных Единой России и Минздрава.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил мурашко, единая россия
11:29 21.03.2022 (обновлено: 12:29 21.03.2022)
Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19
Глава Минздрава Мурашко рассказал о рисках у пациентов с болезнями сердца при COVID-19