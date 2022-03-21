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В России за сутки госпитализировали 2187 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2187 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.03.2022
В России за сутки госпитализировали 2187 пациентов с COVID-19
Более 2,1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 14,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:18
2022-03-21T11:18
2022-03-21T11:18
распространение коронавируса
общество
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россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 2,1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 14,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 21 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 187 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 48, ситуация осталась без изменений в шести регионах.За сутки в России выявлено 28 709 случаев COVID-19, умерли 409 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."Выявлено 28 709 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 409 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки выздоровели 61 938 человек, или на 17,1% меньше по сравнению с 20 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 2187 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 28 709 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Более 2,1 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 14,3% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 21 марта 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 2 187 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,3%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 48, ситуация осталась без изменений в шести регионах.
За сутки в России выявлено 28 709 случаев COVID-19, умерли 409 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"Выявлено 28 709 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 409 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выздоровели 61 938 человек, или на 17,1% меньше по сравнению с 20 марта.