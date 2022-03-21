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Участниками конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек - РИА Новости, 21.03.2022
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Морская держава
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Участниками конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек
Участниками конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек - РИА Новости, 21.03.2022
Участниками конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек
За последний месяц участниками всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:51
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морская держава
петр i
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За последний месяц участниками всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек.На данный момент наибольшее количество заявок поступило от молодежи Воронежской, Московской и Тамбовской областей, а также Краснодарского края. Заявки пришли также от россиян, проживающих за рубежом, сообщили в пресс-службе конкурса."Неутомимый, волевой, решительный – таким вошел в историю Петр Великий. Углубиться и переосмыслить Петровские реформы, которые существенно изменили ход мировой истории, – интересный вызов для молодых творцов. В этом сезоне на нашей площадке в Крыму мы тоже планируем это сделать: создадим уникальную инсталляцию, представляющую собой флот Петра I", – отметил член экспертного совета конкурса, руководитель проекта "Таврида.АРТ" Сергей Першин.Подать заявку на участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ.Прием работ осуществляется до 1 июня 2022 года включительно. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября.
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морская держава, петр i, россия
20:51 21.03.2022
 

Участниками конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек

CC0 / / Портрет Петра I
Портрет Петра I - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. За последний месяц участниками всероссийского молодежного творческого конкурса "Образ Петра Великого" стали более 200 человек.
На данный момент наибольшее количество заявок поступило от молодежи Воронежской, Московской и Тамбовской областей, а также Краснодарского края. Заявки пришли также от россиян, проживающих за рубежом, сообщили в пресс-службе конкурса.
"Неутомимый, волевой, решительный – таким вошел в историю Петр Великий. Углубиться и переосмыслить Петровские реформы, которые существенно изменили ход мировой истории, – интересный вызов для молодых творцов. В этом сезоне на нашей площадке в Крыму мы тоже планируем это сделать: создадим уникальную инсталляцию, представляющую собой флот Петра I", – отметил член экспертного совета конкурса, руководитель проекта "Таврида.АРТ" Сергей Першин.
Подать заявку на участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив специальную форму на сайте ВЕЛИКИЙПЕТР.РФ.
Прием работ осуществляется до 1 июня 2022 года включительно. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября.
 
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