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В Польше заявили о намерении конфисковать имущество российских олигархов
В Польше заявили о намерении конфисковать имущество российских олигархов - РИА Новости, 21.03.2022
В Польше заявили о намерении конфисковать имущество российских олигархов
Польское правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T00:43
2022-03-21T00:43
2022-03-21T12:31
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ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Польское правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.По его словам, правительство хочет провести соответствующие законодательные изменения, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество российских олигархов."Мы хотим провести это через сейм (нижняя палата парламента. — Прим. ред.)", — добавил он.По словам Моравецкого, к соответствующей законодательной работе правительство намерено привлечь и парламентскую оппозицию, встречу с представителями которой он проведет в понедельник."Мы посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", — сказал он, уточнив, что правящее большинство поддерживает необходимость конфискации собственности российских олигархов. "Наш лагерь твердо выступает за это", — добавил Моравецкий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, польша, россия
00:43 21.03.2022 (обновлено: 12:31 21.03.2022)
В Польше заявили о намерении конфисковать имущество российских олигархов
Премьер Польши Моравецкий заявил о намерении конфисковать имущество российских олигархов
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости.
Польское правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов, заявил
премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.
"Немного такой собственности у нас есть. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", — сказал Моравецкий.
По его словам, правительство хочет провести соответствующие законодательные изменения, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество российских олигархов.
"Мы хотим провести это через сейм (нижняя палата парламента. — Прим. ред.)", — добавил он.
По словам Моравецкого, к соответствующей законодательной работе правительство намерено привлечь и парламентскую оппозицию, встречу с представителями которой он проведет в понедельник.
"Мы посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", — сказал он, уточнив, что правящее большинство поддерживает необходимость конфискации собственности российских олигархов. "Наш лагерь твердо выступает за это", — добавил Моравецкий.