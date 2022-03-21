В Польше заявили о намерении конфисковать имущество российских олигархов

"Немного такой собственности у нас есть. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", — сказал Моравецкий.