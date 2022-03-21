https://ria.ru/20220321/konferentsiya-1779281553.html

В Москве 20-22 апреля состоится конференция CORPORATE LEARNING 2022

В Москве 20-22 апреля состоится конференция CORPORATE LEARNING 2022 - РИА Новости, 21.03.2022

В Москве 20-22 апреля состоится конференция CORPORATE LEARNING 2022

В Москве 20-22 апреля состоится Международная конференция CORPORATE LEARNING 2022. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:06

2022-03-21T15:06

2022-03-21T15:06

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 мар - INFORM MEDIA. В Москве 20-22 апреля состоится Международная конференция CORPORATE LEARNING 2022."CORPORATE LEARNING" - это ежегодное мероприятие, участие в котором как правило принимают HRДиректора, Директора по управлению изменениями и трансформации бизнеса, HR-стратеги, Руководители Департаментов обучения и развития персонала, эксперты в сфере E-Learning, Руководители корпоративных университетов, специалисты-практики в сфере разработки и внедрения L&D технологий. Среди постоянных спикеров конференции – топ-менеджеры российских и международных брендов: МАГНИТ, KPMG, DELOITTE, SAP, ВЫМПЕЛКОМ, МЕГАФОН, РАЙФФАЙЗЕНБАНК, ТЕЛЕ2, СБЕРБАНК, СИТИБАНК, X5 RETAIL GROUP, ЛАНИТ, МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА, PEPSICO, SAP, ЧЕРКИЗОВО, НОРНИКЕЛЬ и др.Структура мероприятия 2022:20 апреля/средаЧАСТЬ1. CORPORATE LEARNING VALUE21 апреля/четвергЧАСТЬ2. MULTICHANNEL L&D22 апреля/пятницаЧАСТЬ3. L&D PRACTICEАктуальные темы: Последние тенденции рынка в мировом секторе edtech 2021-2022; Топ тенденций корпоративного обучения 2022. Новые инструменты развития навыков в CORPORATE LEARNING & DEVELOPMENT; Научные подходы в управлении образованием: точка зрения метасистем; как технологии меняют наш способ обучения — возможности, которые ждут нас впереди; Революция повышения квалификации и переквалификации; Корпоративные университеты как экосистема знаний; Управление экосистемой знаний; Цифровизация в образовании с использованием открытых технологий; Инновации от перемещения учебного пространства в онлайн во время пандемии. Извлеченные уроки; Эффективное выстраивание внутрикорпоративного обучения. Изменение потребностей L&D и как организациям следует управлять этим сдвигом парадигмы; Трансформация стратегии обучения и развития в эпоху гибридных рабочих мест; Лучшие цифровые технологии в корпоративном обучении 2020-2021; Трансформация стратегии обучения и развития в эпоху гибридных рабочих мест; Менторство, наставничество и коучинг как инструменты корпоративного обучения; Ключевые тренды в сфере закупок; Создание персонализированного учебного пути для сотрудников. Человеческая сторона L&D. Как учиться для будущего – развивать навык обучения; Трудности организации процесса обучения на практике. Гибкость формата обучения. Оценка качества обучения: система, элементы, требования; Инструменты L&D. Взаимодействие с менеджментом компании; Мобильность нового поколения – создание рабочей силы будущего; Геймификация L&D для повышения вовлеченности ваших сотрудников. Геймификация в обучении: есть ли у нее место в программах обучения и развития организаций? Как имитационное обучение трансформирует образование.Подробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369-25-99 и на сайте.Организатор – INFORM MEDIAИнтернет-ресурс мероприятия - CORPORATE LEARNING 2022Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы