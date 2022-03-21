https://ria.ru/20220321/konferentsiya-1779273248.html

В Москве 6-8 апреля состоится Международная конференция HR MANADGEMENT 2022

В Москве 6-8 апреля состоится Международная конференция HR MANADGEMENT 2022 - РИА Новости, 21.03.2022

В Москве 6-8 апреля состоится Международная конференция HR MANADGEMENT 2022

В Москве 6-8 апреля состоится Международная конференция HR MANADGEMENT 2022. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:38

2022-03-21T14:38

2022-03-21T14:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 мар - INFORM MEDIA. В Москве 6-8 апреля состоится Международная конференция HR MANADGEMENT 2022.В конференции примут участие HR Директора, Директора по управлению изменениями и трансформации бизнеса, Эксперты в области антикризисного HR и HR-стратеги, Руководители профильных департаментов (нормирования труда, подбора и оценки, обучения и развития, C&B, нематериальной мотивации, управления производительностью, HR-брендинга, HR-аналитики и др.), Юристы-практики в сфере трудового права, IT Директора, Эксперты в сфере разработки и внедрения HR-технологий. Среди постоянных спикеров конференции – топ-менеджеры ведущих российских и международных брендов: СЕВЕРСТАЛЬ, РФПИ, COCA-COLA, HBC РОССИЯ, BIOCAD, АБСОЛЮТ БАНК, РЖД, ВКУСВИЛЛ, ЦУМ, X5 RETAIL GROUP, АББ РОССИЯ, НАНОЛЕК, СИСТЕМА-КАПИТАЛ, РОСАТОМ, ФПК, ИНВИТРО, СКОЛКОВО, ERNST & YOUNG, МТС-БАНК, АШАН·и др.Структура мероприятия 2022:6 апреля/средаЧАСТЬ 1. ТРЕНДЫ7 апреля/четвергЧАСТЬ 2. ИННОВАЦИИ В HR8 апреля/пятницаЧАСТЬ 3. ПРАКТИКИ В HRАктуальные темы: Тенденции и инновации управления человеческим капиталом; Выбор правильной технологии для поддержки вашей стратегии управления человеческим капиталом; Потребности в развитии персонала на перспективу; Почему традиционные модели изменений не работают в условиях цифровой трансформации; Источники изменений. Потребность в технологиях для HR; Потребности бизнеса и возможности HR; Как интегрировать новые инструменты в существующие системы; Цифровые инструменты в HR. Новые возможности для работодателя, для сотрудников; Решение физических и психосоциальных проблем, возникающих в результате развития технологий и альтернативных условий труда; Work-life баланс в новых реалиях; Повышение опыта и производительности сотрудников за счет быстрой смены рабочих мест; Как специалисты по персоналу могут импровизировать, адаптироваться и внедрять инновации в постоянно меняющемся мире; Гибкость талантов – насущный императив: новая эра в работе с талантами; Трансформация найма сотрудников; Поддержка занятости рабочей силы во время рецессии; Новые технологии – игрушка или реальная польза; Потребность в цифровых HR-сервисах; Новые технологии в тестировании персонала; Автономия сотрудников или контроль со стороны руководства? Поиск баланса, чтобы наилучшим образом руководить командой удаленно; Преодоление когнитивных потребностей, связанных с работой на дому, по сравнению с офисом; Реализация стратегического подхода к благополучию на рабочем месте; Создание ценностного предложения для сотрудников в постпандемическом мире; Стратегии, обеспечивающие использование данных о людях для решения реальных бизнес-задач.Подробная информация по телефону в Москве: +7 (495) 369-25-99 и на сайте.Организатор –INFORM MEDIAИнтернет-ресурс мероприятия - HR MANAGEMENT 2022Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы