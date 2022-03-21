17:36 21.03.2022 (обновлено: 17:39 21.03.2022)
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"
Завод "Арктическая вода" на Ямале хочет запустить производство отечественной "Кока-колы"
Газированная вода. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу ушедших с российского рынка западных производителей, сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.
"Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача – максимально быстро занять освободившиеся ниши", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Кара, слова которого приводятся в релизе.
Там же говорится, что на предприятии уже ведется работа над расширением вкусовой линейки лимонадов. "В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами - "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода", - сказано в сообщении.
В начале марта Coca-Cola, производящая помимо одноименной газировки напитки Fanta и Sprite, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo (производитель газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7) заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.
Завод "Арктическая вода" работает на Ямале более 20 лет и имеет статус резидента Арктической зоны. За последние пять лет объемы производства воды на предприятии выросли в два раза.