Рейтинг@Mail.ru
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы" - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220321/koka-kola-1779317862.html
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы" - РИА Новости, 21.03.2022
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"
Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:36
2022-03-21T17:39
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
россия
ямал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b880b62bdfa0860a3f10b4bc55338f08.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу ушедших с российского рынка западных производителей, сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО."Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача – максимально быстро занять освободившиеся ниши", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Кара, слова которого приводятся в релизе.Там же говорится, что на предприятии уже ведется работа над расширением вкусовой линейки лимонадов. "В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами - "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода", - сказано в сообщении.В начале марта Coca-Cola, производящая помимо одноименной газировки напитки Fanta и Sprite, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo (производитель газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7) заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.Завод "Арктическая вода" работает на Ямале более 20 лет и имеет статус резидента Арктической зоны. За последние пять лет объемы производства воды на предприятии выросли в два раза.
https://ria.ru/20220321/podderzhka-1779237331.html
https://ria.ru/20220320/ekonomika-1779097245.html
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_45a4faef7d12f30adcaf11311cc346cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ямал
17:36 21.03.2022 (обновлено: 17:39 21.03.2022)
 
Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"

Завод "Арктическая вода" на Ямале хочет запустить производство отечественной "Кока-колы"

© Fotolia / Michael EichhammerГазированная вода
Газированная вода - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Fotolia / Michael Eichhammer
Газированная вода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу ушедших с российского рынка западных производителей, сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.
"Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача – максимально быстро занять освободившиеся ниши", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Кара, слова которого приводятся в релизе.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 12:04
В Госдуме выступили за принятие мер по поддержке промышленности
Там же говорится, что на предприятии уже ведется работа над расширением вкусовой линейки лимонадов. "В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами - "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода", - сказано в сообщении.
В начале марта Coca-Cola, производящая помимо одноименной газировки напитки Fanta и Sprite, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo (производитель газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7) заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.
Завод "Арктическая вода" работает на Ямале более 20 лет и имеет статус резидента Арктической зоны. За последние пять лет объемы производства воды на предприятии выросли в два раза.
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 08:22
Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаРоссияЯмал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала