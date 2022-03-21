https://ria.ru/20220321/koka-kola-1779317862.html

Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"

Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы" - РИА Новости, 21.03.2022

Завод на Ямале планирует запустить производство отечественной "Кока-колы"

Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:36

2022-03-21T17:36

2022-03-21T17:39

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

россия

ямал

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завод "Арктическая вода" на Ямале работает над расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе над отечественной "Кока-колой", с целью занять нишу ушедших с российского рынка западных производителей, сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО."Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки, и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача – максимально быстро занять освободившиеся ниши", - сказал генеральный директор предприятия Сергей Кара, слова которого приводятся в релизе.Там же говорится, что на предприятии уже ведется работа над расширением вкусовой линейки лимонадов. "В ассортименте появится ямальская газировка с новыми вкусами - "Кока-кола", "Тархун", "Байкал", "Крем-сода", - сказано в сообщении.В начале марта Coca-Cola, производящая помимо одноименной газировки напитки Fanta и Sprite, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo (производитель газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7) заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.Завод "Арктическая вода" работает на Ямале более 20 лет и имеет статус резидента Арктической зоны. За последние пять лет объемы производства воды на предприятии выросли в два раза.

https://ria.ru/20220321/podderzhka-1779237331.html

https://ria.ru/20220320/ekonomika-1779097245.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, ямал