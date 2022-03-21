https://ria.ru/20220321/kiev-1779247771.html
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час - РИА Новости, 21.03.2022
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час
Комендантский час вводится в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:41
2022-03-21T12:41
2022-03-21T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775164752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68be6797b1de51ff9a8cd75266d7af18.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта, сообщили в Киевской областной военной администрации."В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20.00 (21.00 мск) 21 марта до 07.00 (8.00 мск) 23 марта️. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу! Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775164752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31b600e529e1568e13c6faf53a724358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:41 21.03.2022 (обновлено: 12:48 21.03.2022)
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час
В Киеве и области ввели комендантский час с 21:00 мск 21 марта до 8:00 мск 23 марта