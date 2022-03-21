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В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kiev-1779247771.html
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час - РИА Новости, 21.03.2022
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час
Комендантский час вводится в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:41
2022-03-21T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
киев
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта, сообщили в Киевской областной военной администрации."В Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20.00 (21.00 мск) 21 марта до 07.00 (8.00 мск) 23 марта️. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу! Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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киев, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
12:41 21.03.2022 (обновлено: 12:48 21.03.2022)
 
В Киеве и области вновь ввели 35-часовой комендантский час

В Киеве и области ввели комендантский час с 21:00 мск 21 марта до 8:00 мск 23 марта

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид Киева, 25 февраля 2022
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид Киева, 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта, сообщили в Киевской областной военной администрации.
Киеве и Киевской области вводится усиленный комендантский час с 20.00 (21.00 мск) 21 марта до 07.00 (8.00 мск) 23 марта️. Без спецпропусков будет запрещено передвижение по городу! Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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