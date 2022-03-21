https://ria.ru/20220321/gumkoridory-1779350832.html

Россия в 18-й раз открыла гуманитарные коридоры на Украине

Россия в 18-й раз открыла гуманитарные коридоры на Украине - РИА Новости, 21.03.2022

Россия в 18-й раз открыла гуманитарные коридоры на Украине

Россия в понедельник в 18-й раз открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Украины, сообщил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:33

2022-03-21T21:33

2022-03-21T21:33

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия в понедельник в 18-й раз открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из городов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 21 марта 2022 г. российской стороной в 18-й раз открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал генерал.Он добавил, что при этом официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован. Украинские власти дополнительно заявили еще 11 маршрутов – на киевском и запорожском направлениях, игнорируя гуманитарные коридоры в Россию.Мизинцев подчеркнул, что, преследуя исключительно гуманные принципы, для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами, на всех, в том числе новых маршрутах, ВС РФ и военные Донецкой и Луганской народных республик соблюдают "режимы тишины".Мизинцев сообщил, что значительная часть удерживаемого радикалами в украинских городах населения ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем говорят многочисленные обращения граждан. "За прошедшие сутки поступило еще 6 267 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 722 703 из 2 095 населенных пунктов Украины", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/rakety-1779343401.html

https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779344388.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия