https://ria.ru/20220321/gaz-1779320936.html

Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа

Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.03.2022

Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа

Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, заявил в интервью греческой газете... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:55

2022-03-21T17:55

2022-03-21T17:55

экономика

кириакос мицотакис

дмитрий песков

греция

австрия

газпром

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, заявил в интервью греческой газете "Катимерини" премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.Журналист поинтересовался, почему Петков заявлял, что Болгария намерена просить исключить ее из решения Евросоюза в случае введения эмбарго на импорт российского газа."Это не только мы. Многие европейские страны принимают жесткие меры против России, и даже такие страны, как Германия или Австрия, не могут полностью исключить российский газ, от которого они очень зависят. Это правда. Мы более чем на 80% зависим от российской энергии. Поэтому, по сути, мы закроем нашу экономику", - сказал премьер.Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году.Петков сказал, что Болгария намерена снизить зависимость, развивая газовые проекты с Грецией."В свете последних событий нам необходима большая диверсификация источников энергии. Над этим мы очень тесно работаем с премьер-министром Греции. Цель состоит в том, чтобы укрепить энергетическую связь наших стран через трубопровод IGB (Интерконнектор Греция-Болгария), чтобы Болгария имела доступ к азербайджанскому газу, а также к запасам сжиженного природного газа - СПГ - в Александруполисе", - сказал он."Мы заинтересованы в том, чтобы "запустить" их как можно быстрее эти два варианта, чтобы у нас были альтернативы", - сказал Петков.Строительство газопровода IGB планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.

греция

австрия

россия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, кириакос мицотакис, дмитрий песков, греция, австрия, газпром, евросоюз, россия, болгария