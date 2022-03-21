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Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.03.2022
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Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа
Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.03.2022
Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа
Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, заявил в интервью греческой газете... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:55
2022-03-21T17:55
экономика
кириакос мицотакис
дмитрий песков
греция
австрия
газпром
евросоюз
россия
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, заявил в интервью греческой газете "Катимерини" премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.Журналист поинтересовался, почему Петков заявлял, что Болгария намерена просить исключить ее из решения Евросоюза в случае введения эмбарго на импорт российского газа."Это не только мы. Многие европейские страны принимают жесткие меры против России, и даже такие страны, как Германия или Австрия, не могут полностью исключить российский газ, от которого они очень зависят. Это правда. Мы более чем на 80% зависим от российской энергии. Поэтому, по сути, мы закроем нашу экономику", - сказал премьер.Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году.Петков сказал, что Болгария намерена снизить зависимость, развивая газовые проекты с Грецией."В свете последних событий нам необходима большая диверсификация источников энергии. Над этим мы очень тесно работаем с премьер-министром Греции. Цель состоит в том, чтобы укрепить энергетическую связь наших стран через трубопровод IGB (Интерконнектор Греция-Болгария), чтобы Болгария имела доступ к азербайджанскому газу, а также к запасам сжиженного природного газа - СПГ - в Александруполисе", - сказал он."Мы заинтересованы в том, чтобы "запустить" их как можно быстрее эти два варианта, чтобы у нас были альтернативы", - сказал Петков.Строительство газопровода IGB планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
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экономика, кириакос мицотакис, дмитрий песков, греция, австрия, газпром, евросоюз, россия, болгария
17:55 21.03.2022
 
Премьер Болгарии объяснил, почему нельзя отказаться от российского газа

Премьер Болгарии Петков заявил, что без российского газа остановится экономика страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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АФИНЫ, 21 мар – РИА Новости. Болгария не может полностью отказаться от российского газа, в случае прекращения его поставок остановится экономика страны, заявил в интервью греческой газете "Катимерини" премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
Журналист поинтересовался, почему Петков заявлял, что Болгария намерена просить исключить ее из решения Евросоюза в случае введения эмбарго на импорт российского газа.
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"Это не только мы. Многие европейские страны принимают жесткие меры против России, и даже такие страны, как Германия или Австрия, не могут полностью исключить российский газ, от которого они очень зависят. Это правда. Мы более чем на 80% зависим от российской энергии. Поэтому, по сути, мы закроем нашу экономику", - сказал премьер.
Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году.
Петков сказал, что Болгария намерена снизить зависимость, развивая газовые проекты с Грецией.
"В свете последних событий нам необходима большая диверсификация источников энергии. Над этим мы очень тесно работаем с премьер-министром Греции. Цель состоит в том, чтобы укрепить энергетическую связь наших стран через трубопровод IGB (Интерконнектор Греция-Болгария), чтобы Болгария имела доступ к азербайджанскому газу, а также к запасам сжиженного природного газа - СПГ - в Александруполисе", - сказал он.
"Мы заинтересованы в том, чтобы "запустить" их как можно быстрее эти два варианта, чтобы у нас были альтернативы", - сказал Петков.
Строительство газопровода IGB планировалось завершить в начале 2021 года, его коммерческая эксплуатация была запланирована на июль 2021 года, а затем сроки введения в эксплуатацию были перенесены на конец 2021 года. В декабре 2021 года премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что завершение газопровода отложено на несколько месяцев в связи с задержкой импорта материалов из-за COVID.
IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе (FSRU). Первоначальная мощность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров газа в год с потенциалом расширения до 5 миллиардов кубометров. IGB входит в список проектов, представляющих общий интерес Европейской комиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 миллиона евро.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остается надежным гарантом мировой энергетической безопасности и дорожит своим реноме надежного поставщика энергоресурсов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия никогда не использовала нефть и газ как оружие.
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ЭкономикаКириакос МицотакисДмитрий ПесковГрецияАвстрияГазпромЕвросоюзРоссияБолгария
 
 
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