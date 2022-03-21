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Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя - РИА Новости, 21.03.2022
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Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя - РИА Новости, 21.03.2022
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:02
2022-03-21T15:02
юнус-бек евкуров
сергей меликов
россия
махачкала
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
общество
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МАХАЧКАЛА, 21 мар – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова", - говорится в сообщении.Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым в молодом возрасте подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины."От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким" - сказал Евкуров.Он поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня" - его родителей, дядьев и братьев, а также старшее поколение, и отметил, что "человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется".Евкуров выразил надежду, что Гаджимагомедов "не просто вошел в историю, ушел в вечность", и на его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать профессию "самую нужную, мужественную, важную профессию – родину защищать".Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца."На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", - сказал Меликов.Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно 3 марта указом президента.
https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html
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юнус-бек евкуров, сергей меликов, россия, махачкала, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, общество
15:02 21.03.2022
 
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя

Замминистра обороны Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего на Украине Гаджимагомедова

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России"
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МАХАЧКАЛА, 21 мар – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова", - говорится в сообщении.
Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым в молодом возрасте подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины.
"От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким" - сказал Евкуров.
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Он поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня" - его родителей, дядьев и братьев, а также старшее поколение, и отметил, что "человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется".
Евкуров выразил надежду, что Гаджимагомедов "не просто вошел в историю, ушел в вечность", и на его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать профессию "самую нужную, мужественную, важную профессию – родину защищать".
Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца.
"На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", - сказал Меликов.
Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно 3 марта указом президента.
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