https://ria.ru/20220321/gadzhimagomedov-1779280644.html
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя - РИА Новости, 21.03.2022
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:02
2022-03-21T15:02
2022-03-21T15:02
юнус-бек евкуров
сергей меликов
россия
махачкала
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
общество
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МАХАЧКАЛА, 21 мар – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова", - говорится в сообщении.Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым в молодом возрасте подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины."От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким" - сказал Евкуров.Он поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня" - его родителей, дядьев и братьев, а также старшее поколение, и отметил, что "человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется".Евкуров выразил надежду, что Гаджимагомедов "не просто вошел в историю, ушел в вечность", и на его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать профессию "самую нужную, мужественную, важную профессию – родину защищать".Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца."На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", - сказал Меликов.Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно 3 марта указом президента.
https://ria.ru/20220312/nagrada-1777796393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнус-бек евкуров, сергей меликов, россия, махачкала, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, общество
Семье погибшего на Украине Гаджимагомедова вручили звезду Героя
Замминистра обороны Евкуров вручил звезду Героя семье погибшего на Украине Гаджимагомедова
МАХАЧКАЛА, 21 мар – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров
в Махачкале
вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова", - говорится в сообщении.
Евкуров отметил, что совершенный Гаджимагомедовым в молодом возрасте подвиг станет примером героизма для подрастающего поколения молодых людей, которые в дальнейшем посвятят себя защите Родины.
"От имени министра обороны РФ, начальника Генерального штаба, коллегии министерства обороны, всех наших боевых друзей выражаю искренние соболезнования родным и близким" - сказал Евкуров.
Он поблагодарил всех, кто "воспитал этого мужественного парня" - его родителей, дядьев и братьев, а также старшее поколение, и отметил, что "человек такого уровня, такого масштаба сам по себе не появляется".
Евкуров выразил надежду, что Гаджимагомедов "не просто вошел в историю, ушел в вечность", и на его примере тысячи молодых ребят по всей России будут выбирать профессию "самую нужную, мужественную, важную профессию – родину защищать".
Глава Дагестана Сергей Меликов
, в свою очередь, отметил, что героизм Гаджимагомедова шел от сердца, от любви к своей родной земле и основывался на высоких, моральных ценностях, которые дороги для дагестанца.
"На таких высоких, пронзительных примерах, как Нурмагомед, мы вновь убеждаемся в значимости воспитания, которое дала ему семья, и понимаем, как важно с детства привить ребенку чувство долга, готовность помочь ближнему, патриотизм, вырастить честных, неравнодушных и добрых людей", - сказал Меликов.
Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно 3 марта указом президента.