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Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию

Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию - РИА Новости, 21.03.2022

Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию, обычно фонтаны запускают в конце апреля,... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T10:54

2022-03-21T10:54

2022-03-21T10:54

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию, обычно фонтаны запускают в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", - сообщил журналистам Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму."Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - рассказал Бирюков.Он также сообщил, что в ближайшее время фонтаны расконсервируют: с них снимут защитные конструкции, очистят от скопившегося снега и льда, промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков