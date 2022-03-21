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Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию
Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию - РИА Новости, 21.03.2022
Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию, обычно фонтаны запускают в конце апреля,... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T10:54
2022-03-21T10:54
2022-03-21T10:54
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию, обычно фонтаны запускают в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", - сообщил журналистам Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму."Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - рассказал Бирюков.Он также сообщил, что в ближайшее время фонтаны расконсервируют: с них снимут защитные конструкции, очистят от скопившегося снега и льда, промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию, обычно фонтаны запускают в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", - сообщил журналистам Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму.
"Проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, провели при необходимости ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики. Специалисты привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности", - рассказал Бирюков.
Он также сообщил, что в ближайшее время фонтаны расконсервируют: с них снимут защитные конструкции, очистят от скопившегося снега и льда, промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня.
"Отдельные части сооружений очистим с помощью пескоструйных аппаратов и покрасим, при необходимости отремонтируем облицовки чаш и парапетов. На заключительном этапе отрегулируем форсунки, проверим работу подсветки", - резюмировал Бирюков.