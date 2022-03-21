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Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу - РИА Новости, 21.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220321/festival-1779294851.html
Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу
Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу - РИА Новости, 21.03.2022
Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу
Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" объявил программу мероприятий, об этом сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:04
2022-03-21T18:06
культура
новости культуры
горно-алтайск
республика алтай
московский государственный институт культуры
союзмультфильм
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" объявил программу мероприятий, об этом сообщает пресс-служба смотра. Например, готовится серия творческих встреч "Эмоции в кино" для тех, кто интересуется съемками фильмов и анимации. Часть из них проведет режиссер монтажа и четырехкратная обладательница премии "Золотой Орел", креативный продюсер кинокомпании Bazelevs Мария Сергеенкова. За встречу, посвященную авторским работам, отвечает сценарист анимационных, игровых и документальных проектов студий "Союзмультфильм", "Время кино" и "Абсолют фильм" Сергей Струсовский. Еще один гость из "Союзмультфильма" — художник студии Елизавета Харченко. Она расскажет об опыте работы мультипликатором. В этом ей помогут коллеги — аниматор Алина Исрафилова и специалист по кукольной анимации Кира Кечекьян.В этом году кинофестиваль "Зеркало Будущего" пройдёт в четвертый раз. Его проведут в Горно-Алтайске с 27 марта по 3 апреля. Участники освоят секреты кинопроизводства и снимут фильмы под руководством опытных наставников. Самые талантливые авторы видеоконтента получат финансовую поддержку на обучение и покупку необходимого для съемок оборудования. Общий грантовый фонд составит 2,5 миллиона рублей. Организаторы кинофестиваля — Федерация современного искусства, Фонд развития творчества "Жизнь и дело" и правительство Республики Алтай.
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новости культуры, горно-алтайск, республика алтай, московский государственный институт культуры, союзмультфильм, кино и сериалы
18:04 21.03.2022 (обновлено: 18:06 21.03.2022)
 
Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу

Фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" обнародовал программу мероприятий

© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" объявил программу мероприятий, об этом сообщает пресс-служба смотра.
Например, готовится серия творческих встреч "Эмоции в кино" для тех, кто интересуется съемками фильмов и анимации. Часть из них проведет режиссер монтажа и четырехкратная обладательница премии "Золотой Орел", креативный продюсер кинокомпании Bazelevs Мария Сергеенкова.
За встречу, посвященную авторским работам, отвечает сценарист анимационных, игровых и документальных проектов студий "Союзмультфильм", "Время кино" и "Абсолют фильм" Сергей Струсовский.
Еще один гость из "Союзмультфильма" — художник студии Елизавета Харченко. Она расскажет об опыте работы мультипликатором. В этом ей помогут коллеги — аниматор Алина Исрафилова и специалист по кукольной анимации Кира Кечекьян.
В этом году кинофестиваль "Зеркало Будущего" пройдёт в четвертый раз. Его проведут в Горно-Алтайске с 27 марта по 3 апреля. Участники освоят секреты кинопроизводства и снимут фильмы под руководством опытных наставников.
Самые талантливые авторы видеоконтента получат финансовую поддержку на обучение и покупку необходимого для съемок оборудования. Общий грантовый фонд составит 2,5 миллиона рублей.
Организаторы кинофестиваля — Федерация современного искусства, Фонд развития творчества "Жизнь и дело" и правительство Республики Алтай.
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