https://ria.ru/20220321/festival-1779294851.html

Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу

Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу - РИА Новости, 21.03.2022

Фестиваль "Зеркало Будущего" объявил программу

Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" объявил программу мероприятий, об этом сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:04

2022-03-21T18:04

2022-03-21T18:06

культура

новости культуры

горно-алтайск

республика алтай

московский государственный институт культуры

союзмультфильм

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_245c8a14aa91e8057c8339d12da4bcd7.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего" объявил программу мероприятий, об этом сообщает пресс-служба смотра. Например, готовится серия творческих встреч "Эмоции в кино" для тех, кто интересуется съемками фильмов и анимации. Часть из них проведет режиссер монтажа и четырехкратная обладательница премии "Золотой Орел", креативный продюсер кинокомпании Bazelevs Мария Сергеенкова. За встречу, посвященную авторским работам, отвечает сценарист анимационных, игровых и документальных проектов студий "Союзмультфильм", "Время кино" и "Абсолют фильм" Сергей Струсовский. Еще один гость из "Союзмультфильма" — художник студии Елизавета Харченко. Она расскажет об опыте работы мультипликатором. В этом ей помогут коллеги — аниматор Алина Исрафилова и специалист по кукольной анимации Кира Кечекьян.В этом году кинофестиваль "Зеркало Будущего" пройдёт в четвертый раз. Его проведут в Горно-Алтайске с 27 марта по 3 апреля. Участники освоят секреты кинопроизводства и снимут фильмы под руководством опытных наставников. Самые талантливые авторы видеоконтента получат финансовую поддержку на обучение и покупку необходимого для съемок оборудования. Общий грантовый фонд составит 2,5 миллиона рублей. Организаторы кинофестиваля — Федерация современного искусства, Фонд развития творчества "Жизнь и дело" и правительство Республики Алтай.

https://ria.ru/20220321/suzdalfest-1779233197.html

горно-алтайск

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, горно-алтайск, республика алтай, московский государственный институт культуры, союзмультфильм, кино и сериалы