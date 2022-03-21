https://ria.ru/20220321/fastfud-1779190352.html

Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России

Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России - РИА Новости, 21.03.2022

Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России

Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал в интервью... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T02:19

2022-03-21T02:19

2022-03-21T02:21

общество

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ресторанный критик Дмитрий Алексеев.Ассортимент фастфуда в России существенно расширится после приостановки работы в стране некоторых международных сетей быстрого питания, считает ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев. В частности, вырастет количество заведений, где продаются шаурма и чебуреки. Эти блюда уже воспринимаются россиянами как "традиционные", и на их основе профессионалы будут готовить как дорогие, так и дешевые продукты, прогнозирует ресторанный критик.По его словам, расставаться с бургерами россиянам тоже не придется."Мое мнение, что те же бургеры никуда не денутся. Они есть и у российских сетей фастфуда", – напомнил ресторанный критик.Отечественные производители говядины смогут предложить потребителям фастфуд, изготовленный из своей продукции, продолжил Алексеев. Вскоре россияне увидят десятки или даже сотни новых ресторанов, открытых представителями этого бизнеса, полагает он."Крупные российские производители говядины имеют и активно развивают свои сети. У них есть свои проекты, они сейчас заявляют о значительном увеличении количества своих точек. Понятно, что для них вообще не вопрос открыть десятки или даже сотни небольших ресторанов быстрого питания. Они до недавнего времени поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда. Теперь смогут начать продавать ее сами", – отметил Дмитрий Алексеев в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/mcdonalds-1778825193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия