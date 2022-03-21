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Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России - РИА Новости, 21.03.2022
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Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России
Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России - РИА Новости, 21.03.2022
Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России
Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал в интервью... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:19
2022-03-21T02:21
общество
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ресторанный критик Дмитрий Алексеев.Ассортимент фастфуда в России существенно расширится после приостановки работы в стране некоторых международных сетей быстрого питания, считает ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев. В частности, вырастет количество заведений, где продаются шаурма и чебуреки. Эти блюда уже воспринимаются россиянами как "традиционные", и на их основе профессионалы будут готовить как дорогие, так и дешевые продукты, прогнозирует ресторанный критик.По его словам, расставаться с бургерами россиянам тоже не придется."Мое мнение, что те же бургеры никуда не денутся. Они есть и у российских сетей фастфуда", – напомнил ресторанный критик.Отечественные производители говядины смогут предложить потребителям фастфуд, изготовленный из своей продукции, продолжил Алексеев. Вскоре россияне увидят десятки или даже сотни новых ресторанов, открытых представителями этого бизнеса, полагает он."Крупные российские производители говядины имеют и активно развивают свои сети. У них есть свои проекты, они сейчас заявляют о значительном увеличении количества своих точек. Понятно, что для них вообще не вопрос открыть десятки или даже сотни небольших ресторанов быстрого питания. Они до недавнего времени поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда. Теперь смогут начать продавать ее сами", – отметил Дмитрий Алексеев в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/mcdonalds-1778825193.html
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общество, россия
02:19 21.03.2022 (обновлено: 02:21 21.03.2022)
 
Ресторанный критик обрисовал будущее фастфуда в России

Ресторанный критик Алексеев назвал основой будущего российского фастфуда шаурму и чебуреки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФуд-трак "Матрешка", установленный у закрывшегося ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве
Фуд-трак Матрешка, установленный у закрывшегося ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Фуд-трак "Матрешка", установленный у закрывшегося ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Основой современного российского фастфуда станут шаурма и чебуреки с разнообразными начинками, от курицы до камчатского краба, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik ресторанный критик Дмитрий Алексеев.
Ассортимент фастфуда в России существенно расширится после приостановки работы в стране некоторых международных сетей быстрого питания, считает ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев. В частности, вырастет количество заведений, где продаются шаурма и чебуреки. Эти блюда уже воспринимаются россиянами как "традиционные", и на их основе профессионалы будут готовить как дорогие, так и дешевые продукты, прогнозирует ресторанный критик.
"Станет больше мест с шаурмой, чебуреками и другими традиционными для нашего региона блюдами быстрого питания. Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом", – сказал Алексеев.
По его словам, расставаться с бургерами россиянам тоже не придется.
"Мое мнение, что те же бургеры никуда не денутся. Они есть и у российских сетей фастфуда", – напомнил ресторанный критик.
Отечественные производители говядины смогут предложить потребителям фастфуд, изготовленный из своей продукции, продолжил Алексеев. Вскоре россияне увидят десятки или даже сотни новых ресторанов, открытых представителями этого бизнеса, полагает он.
"Крупные российские производители говядины имеют и активно развивают свои сети. У них есть свои проекты, они сейчас заявляют о значительном увеличении количества своих точек. Понятно, что для них вообще не вопрос открыть десятки или даже сотни небольших ресторанов быстрого питания. Они до недавнего времени поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда. Теперь смогут начать продавать ее сами", – отметил Дмитрий Алексеев в интервью радио Sputnik.
Посетители у ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 12:58В России
Часть ресторанов McDonald's продолжают работать в Москве
 
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