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СМИ: ЕС изучает возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России - РИА Новости, 21.03.2022
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СМИ: ЕС изучает возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России
СМИ: ЕС изучает возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России - РИА Новости, 21.03.2022
СМИ: ЕС изучает возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России
Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго, сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T04:13
2022-03-21T09:03
в мире
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.Утверждается, что предыдущее рестрикции не привели к "изменению курса в отношении Украины" и из-за этого европейские страны должны решить, вводить ли эмбарго на поставки российской нефти.По данным агентства, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.Как заявили дипломаты, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае "массированной бомбардировки Киева" или использования "химического оружия". В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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в мире, россия
04:13 21.03.2022 (обновлено: 09:03 21.03.2022)
 
СМИ: ЕС изучает возможность ввести эмбарго на поставки нефти из России

Reuters: ЕС работает над пятым пакетом санкций против России, а также нефтяным эмбарго

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен", — заявил агентству на условиях анонимности высокопоставленный европейский дипломат.

Утверждается, что предыдущее рестрикции не привели к "изменению курса в отношении Украины" и из-за этого европейские страны должны решить, вводить ли эмбарго на поставки российской нефти.
По данным агентства, страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
Как заявили дипломаты, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае "массированной бомбардировки Киева" или использования "химического оружия". В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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