https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779351082.html

Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек

Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек - РИА Новости, 21.03.2022

Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек

РФ 21 марта без участия Украины эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 16 тысяч человек, заявил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:36

2022-03-21T21:36

2022-03-21T21:37

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. РФ 21 марта без участия Украины эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 16 тысяч человек, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Без участия киевских властей за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок, всего с начала проведения специальной военной операции уже 346 740, из которых 73 614 детей", - сказал Мизинцев.Он добавил, что границу России за сутки пересекли 1867 личных автомобилей, а всего уже более 40 тысяч.Начальник национального центра управления обороной РФ пояснил, что на всех пунктах пропуска есть необходимое количество комфортабельных автобусов, а также оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания. Кроме того, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов.Мизинцев рассказал, что с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь. В субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. На пунктах сбора гуманитарной помощи уже подготовлено свыше 21 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения."Российская Федерация выполняет все взятые на себя гуманитарные обязательства. На освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html

https://ria.ru/20220321/gumkoridory-1779350832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)