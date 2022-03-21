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Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779351082.html
Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек
Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек - РИА Новости, 21.03.2022
Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек
РФ 21 марта без участия Украины эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 16 тысяч человек, заявил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:36
2022-03-21T21:37
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. РФ 21 марта без участия Украины эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 16 тысяч человек, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Без участия киевских властей за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок, всего с начала проведения специальной военной операции уже 346 740, из которых 73 614 детей", - сказал Мизинцев.Он добавил, что границу России за сутки пересекли 1867 личных автомобилей, а всего уже более 40 тысяч.Начальник национального центра управления обороной РФ пояснил, что на всех пунктах пропуска есть необходимое количество комфортабельных автобусов, а также оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания. Кроме того, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов.Мизинцев рассказал, что с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь. В субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. На пунктах сбора гуманитарной помощи уже подготовлено свыше 21 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения."Российская Федерация выполняет все взятые на себя гуманитарные обязательства. На освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи", - рассказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html
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донецкая народная республика, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:36 21.03.2022 (обновлено: 21:37 21.03.2022)
 
Россия за сутки эвакуировала на свою территорию более 16 тысяч человек

Минобороны: Россия без участия Украины эвакуировала на свою территорию 16 тысяч человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкИностранные беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму
Иностранные беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Иностранные беженцы из Херсонской области на пункте пропуска "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. РФ 21 марта без участия Украины эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию более 16 тысяч человек, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Без участия киевских властей за прошедшие сутки из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуированы 16 054 человека, из них 4 631 ребенок, всего с начала проведения специальной военной операции уже 346 740, из которых 73 614 детей", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что границу России за сутки пересекли 1867 личных автомобилей, а всего уже более 40 тысяч.
Начальник национального центра управления обороной РФ пояснил, что на всех пунктах пропуска есть необходимое количество комфортабельных автобусов, а также оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания. Кроме того, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов.
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Мизинцев рассказал, что с каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь. В субъектах РФ работают более 9,5 тысяч пунктов временного размещения. На пунктах сбора гуманитарной помощи уже подготовлено свыше 21 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения.
"Российская Федерация выполняет все взятые на себя гуманитарные обязательства. На освобожденных территориях создаются необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи", - рассказал Мизинцев.
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