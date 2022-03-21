https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779325812.html
В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека
В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в понедельник эвакуировали 243 человека, включая 37 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:16
2022-03-21T18:16
2022-03-21T18:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в понедельник эвакуировали 243 человека, включая 37 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 21 марта, с 08.00 до 18.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 243 человека, включая 37 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html
https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779190912.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина
18:16 21.03.2022 (обновлено: 18:21 21.03.2022)
В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека
Штаб ДНР: из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека, в их числе 37 детей