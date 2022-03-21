https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779325812.html

В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека

В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 243 человека

Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в понедельник эвакуировали 243 человека, включая 37 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:16

2022-03-21T18:16

2022-03-21T18:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779054763_0:201:3160:1979_1920x0_80_0_0_4e935464957f374d4462f2c1bddbf94b.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в понедельник эвакуировали 243 человека, включая 37 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 21 марта, с 08.00 до 18.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 243 человека, включая 37 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220321/mariupol-1779324998.html

https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779190912.html

донецкая народная республика

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина