https://ria.ru/20220321/evakuatsiya-1779190912.html
Жители Мариуполя рассказали, как себя чувствуют после эвакуации
Жители Мариуполя рассказали, как себя чувствуют после эвакуации - РИА Новости, 21.03.2022
Жители Мариуполя рассказали, как себя чувствуют после эвакуации
Жители Мариуполя, которым удалось покинуть город, рассказали РИА Новости, что чувствуют себя в безопасности на территории эвакуационной зоны в населенном пункте РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T02:35
2022-03-21T02:35
2022-03-21T05:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 21 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя, которым удалось покинуть город, рассказали РИА Новости, что чувствуют себя в безопасности на территории эвакуационной зоны в населенном пункте Безыменное."Во всяком случае мы сейчас, мы хоть не страдаем от этих взрывов, хоть не пригинаемся и не приседаем на колени, потому что знаем, что сюда уже не прилетит бомба", - сказала собеседница агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/mariupol-1779190012.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
02:35 21.03.2022 (обновлено: 05:58 21.03.2022)
Жители Мариуполя рассказали, как себя чувствуют после эвакуации
Жители Мариуполя заявили, что чувствуют себя в безопасности после эвакуации в Безыменное