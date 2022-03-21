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Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Еленовке в ДНР

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Еленовке в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:59

2022-03-21T13:59

2022-03-21T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в Донецкой народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Согласно заявлению, обстрел был зафиксирован в 13.32.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и 184 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, бердянск, вооруженные силы рф, россия