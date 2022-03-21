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Украинские войска выпустили десять снарядов по Еленовке в ДНР
Украинские войска выпустили десять снарядов по Еленовке в ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Еленовке в ДНР
Украинские войска в понедельник утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Еленовке в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:46
2022-03-21T09:46
2022-03-21T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по Еленовке в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.Обстрел был зафиксирован в 09.22 и производился со стороны населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:46 21.03.2022 (обновлено: 09:51 21.03.2022)
Украинские войска выпустили десять снарядов по Еленовке в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по Еленовке