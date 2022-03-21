Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей
ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что в понедельник внёс на рассмотрение тюменской областной думы законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области, которые позволят правительству региона принимать оперативные решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики. Он выразил уверенность, что депутаты поддержат предложенные решения.
"Мы приняли решение о поддержке нашей экономики. Мы дополнительно выделим 700 миллионов рублей для докапитализации регионального фонда поддержки промышленности. Мы будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5 процента годовых, кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих региональных предприятий - по ставке 11 процентов годовых", - сообщил Александр Моор.
По словам губернатора, региональные власти внимательно следят за развитием ситуации, анализируют ее и готовы принимать "необходимые оперативные решения для защиты граждан и создания стабильных условий для развития экономики региона".