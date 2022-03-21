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Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей - РИА Новости, 21.03.2022
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Тюменская область
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Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей
Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей - РИА Новости, 21.03.2022
Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей
Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:04
2022-03-21T17:04
тюменская область
тюменская область
александр моор
экономика
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ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Губернатор сообщил, что в понедельник внёс на рассмотрение тюменской областной думы законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области, которые позволят правительству региона принимать оперативные решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики. Он выразил уверенность, что депутаты поддержат предложенные решения.По словам губернатора, региональные власти внимательно следят за развитием ситуации, анализируют ее и готовы принимать "необходимые оперативные решения для защиты граждан и создания стабильных условий для развития экономики региона".
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тюменская область, александр моор, экономика
17:04 21.03.2022
 

Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что в понедельник внёс на рассмотрение тюменской областной думы законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области, которые позволят правительству региона принимать оперативные решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики. Он выразил уверенность, что депутаты поддержат предложенные решения.
"Мы приняли решение о поддержке нашей экономики. Мы дополнительно выделим 700 миллионов рублей для докапитализации регионального фонда поддержки промышленности. Мы будем предоставлять кредиты на реализацию новых промышленных проектов по ставке 8,5 процента годовых, кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих региональных предприятий - по ставке 11 процентов годовых", - сообщил Александр Моор.
По словам губернатора, региональные власти внимательно следят за развитием ситуации, анализируют ее и готовы принимать "необходимые оперативные решения для защиты граждан и создания стабильных условий для развития экономики региона".
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 12:57Тюменская область
Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорЭкономика
 
 
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