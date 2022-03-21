https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779310541.html

Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей

Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей - РИА Новости, 21.03.2022

Тюменские власти направят на допподдержку экономики 700 млн рублей

Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:04

2022-03-21T17:04

2022-03-21T17:04

тюменская область

тюменская область

александр моор

экономика

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ТЮМЕНЬ, 21 мар - РИА Новости. Правительство Тюменской области планирует выделить из регионального бюджета 700 миллионов рублей на докапитализацию регионального фонда поддержки промышленности, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Губернатор сообщил, что в понедельник внёс на рассмотрение тюменской областной думы законопроект о внесении изменений в бюджет Тюменской области, которые позволят правительству региона принимать оперативные решения в социальной сфере и решения для поддержки экономики. Он выразил уверенность, что депутаты поддержат предложенные решения.По словам губернатора, региональные власти внимательно следят за развитием ситуации, анализируют ее и готовы принимать "необходимые оперативные решения для защиты граждан и создания стабильных условий для развития экономики региона".

https://ria.ru/20211210/investproekty-1763102301.html

тюменская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, александр моор, экономика